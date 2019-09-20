Проти шамана, який йшов "виганяти Путіна", завели справу про екстремізм - адвокат

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) по Якутії завело щодо шамана Олександра Габишева, що йшов до Москви "виганяти Путіна", кримінальну справу про заклики до екстремізму. Про це повідомив адвокат організації "Правозахист Листівки" Борис Андрєєв, передає УНН з посиланням на "Комерсант".