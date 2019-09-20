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Проти шамана, який йшов "виганяти Путіна", завели справу про екстремізм - адвокат

Проти шамана, який йшов "виганяти Путіна", завели справу про екстремізм - адвокат

Київ • УНН

 • 9692 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) по Якутії завело щодо шамана Олександра Габишева, що йшов до Москви "виганяти Путіна", кримінальну справу про заклики до екстремізму. Про це повідомив адвокат організації "Правозахист Листівки" Борис Андрєєв, передає УНН з посиланням на "Комерсант".

Крім того, зі слів адвоката, після обстеження в психдиспансері Габишева відпустили додому, зараз він знаходиться під підпискою про невиїзд.

"Слідчий обрав йому запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Його вмовили на добровільне угоду про стаціонарному обстеженні. Ми будемо це оскаржувати. На той момент з ним був адвокат за призначенням, зараз працює наш адвокат", додав правозахисник. Стаття передбачає штраф, примусові роботи, або до чотирьох років позбавлення волі.

У соцмережах з'явився відеозапис з шаманом, в якій він заявляє, що з ним "все нормально", він просить не турбуватися за нього.

"І все в рамках законності, ніяких насильницьких дій, ніяких порушень прав людини зі мною не було, все нормально. Я задоволений, як то кажуть, ставленням влади", - заявив шаман.

За інформацією "Правозахисту Листівки", відеозвернення було записано в диспансері "під тиском двох співробітників ФСБ".

Як повідомляв УНН, шаман Олександр Габишев в березні почав свою подорож з далекосхідного Якутська в Москву, де він має намір "вигнати" Путіна з Кремля в 2021 році.

У ніч на 19 вересня в соцмережах і пресі з'явилася інформація про зникнення Габишева. Довгий час Слідчий комітет Росії і МВС регіону відмовлялися коментувати інцидент із затриманням шамана. Тільки вдень в поліції підтвердили затримання.

Правоохоронці стверджують, що шамана підозрюють в злочині на території Якутії. Про який правопорушення йдеться - не повідомлялося.

Супутники якутського шамана Олександра Габишева заявили, що продовжать його маршрут.

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