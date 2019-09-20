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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 60741 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111577 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103408 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110403 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119744 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148324 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148698 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Против шамана, который шел "изгонять Путина", завели дело об экстремизме - адвокат

Против шамана, который шел "изгонять Путина", завели дело об экстремизме - адвокат

Киев  •  УНН

 • 9691 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Якутии завело в отношении шамана Александра Габышева, шедшего в Москву "изгонять Путина", уголовное дело о призывах к экстремизму. Об этом сообщил адвокат организации "Правозащита Открытки" Борис Андреев, передаёт УНН со ссылкой на "Коммерсант".

Кроме того, со слов адвоката, после обследования в психдиспансере Габышева отпустили домой, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

"Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписке о невыезде. Его уговорили на добровольное соглашение о стационарном обследовании. Мы будем это обжаловать. На тот момент с ним был адвокат по назначению, сейчас работает наш адвокат", добавил правозащитник. Статья предполагает штраф, принудительные работы, либо до четырех лет лишения свободы.

В соцсетях появилась видеозапись с шаманом, в которой он заявляет, что с ним "все нормально", он просит не беспокоиться за него.

"И все в рамках законности, никаких насильственных действий, никаких нарушений прав человека со мной не было, все нормально. Я доволен, как говорится, отношением властей",— заявил шаман.

По информации "Правозащиты Открытки", видеообращение было записано в диспансере "под давлением двух сотрудников ФСБ".

Как сообщал УНН, шаман Александр Габышев в марте начал свое путешествие с дальневосточного Якутска в Москву, где он намерен "выгнать" Путина из Кремля в 2021 году.

В ночь на 19 сентября в соцсетях и прессе появилась информация об исчезновении Габышева. Долгое время Следственный комитет России и МВД региона отказывались комментировать инцидент с задержанием шамана. Только днем в полиции подтвердили задержание.

Правоохранители утверждают, что шамана подозревают в преступлении на территории Якутии. О каком правонарушении идет речь - не сообщается.

Спутники якутского шамана Александра Габышева заявили, что продолжат его маршрут.

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