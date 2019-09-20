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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 61687 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111685 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103513 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110495 просмотра

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Россия: сторонники задержанного шамана, который шел “выгонять” Путина, продолжат его маршрут

Киев  •  УНН

 • 17982 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Спутники якутского шамана Александра Габышева решили продлить его маршрут. Несколько месяцев назад Габышев заявил, что отправится пешком в Москву, чтобы “выгнать Путина из Кремля”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода. 

Шаман прошел по территории Забайкальского края и Бурятии. Там 19 сентября был задержан полицейскими. МВД России заявило, что Габышева отправят обратно в Якутск.

Сторонники шамана, присоединились к нему в дороге, перебрались с территории Бурятии в Иркутскую область. 20 сентября они планируют продолжить путь Габышева, рассказал проекту Радио Свобода Сибирь.Реалии один из членов группы.

В ночь на 19 сентября в соцсетях и прессе появилась информация об исчезновении Габышева. Долгое время Следственный комитет России и МВД региона отказывались комментировать инцидент с задержанием шамана. Только днем в полиции подтвердили задержание. Правоохранители утверждают, что шамана подозревают в преступлении на территории Якутии. О каком правонарушении идет речь — не сообщается.

Александр Габышев в марте начал свое путешествие с дальневосточного Якутска в Москву, где он намеревался “выгнать” Путина из Кремля в 2021 году. Он называл президента России “порождением темных сил”, с которым под силу справиться только шаману. Видео с проповедями шамана набрали более миллиона просмотров. Митинги с участием Габышева в Забайкалье и Бурятии собрали по несколько сотен человек.

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