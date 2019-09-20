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Росія: прихильники затриманого шамана, який йшов “виганяти” Путіна, продовжать його маршрут

Росія: прихильники затриманого шамана, який йшов “виганяти” Путіна, продовжать його маршрут

Київ • УНН

 • 17984 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Супутники якутського шамана Олександра Габишева вирішили продовжити його маршрут. Кілька місяців тому Габишев заявив, що вирушить пішки в Москву, щоб “вигнати Путіна із Кремля”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода. 

Шаман пройшов територією Забайкальського краю і Бурятії. Там 19 вересня його затримали поліцейські. МВС Росії заявило, що Габишева відправлять назад до Якутська.

Прихильники шамана, що приєдналися до нього в дорозі, перебралися з території Бурятії в Іркутську область. 20 вересня вони планують продовжити шлях Габишева, розповів проєкту Радіо Свобода Сибір.Реалії один із членів групи.

У ніч на 19 вересня в соцмережах і пресі з’явилася інформація про зникнення Габишева. Довгий час Слідчий комітет Росії і МВС регіону відмовлялися коментувати інцидент із затриманням шамана. Лише вдень у поліції підтвердили затримання. Правоохоронці стверджують, що шамана підозрюють у злочині на території Якутії. Про яке правопорушення йде мова — не повідомляється.

Олександр Габишев у березні розпочав свою подорож із далекосхідного Якутська до Москви, де він мав намір “вигнати” Путіна з Кремля у 2021 році. Він називав президента Росії “породженням темних сил”, з яким під силу впоратися тільки шаману. Відео з проповідями шамана набрали більше ніж мільйон переглядів. Мітинги за участю Габишева в Забайкаллі і Бурятії зібрали по кілька сотень людей.

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