Якщо таке рішення буде ухвалено, ми його реалізуємо: Немчінов про скорочення міністерств

Якщо рішення про скорочення міністерств в Україні буде ухвалено, ми його реалізуємо. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Питання кількості міністерств – це є політичне рішення фракції, або коаліції фракції, в даному випадку у нас "Слуга народу" виконує роль монобільшості і якщо таке рішення буде ухвалено, ми його зреалізуємо. Але воно має залежати від конкретних завдань, які ставляться. Є завдання, пріоритет сектора безпеки та оборони, значить ми ставимо задачу сектора безпеки та оборони, є потреба підсилити та створити якусь агенцію цільову - ми її створюємо

Окрім того, він повідомив, що в рамках реформи оплати праці державних службовців і зміни підходу до оплати праці фактично за перший квартал було скорочено понад 19 тис. вакансій, а фактична чисельність достатньо динамічна цифра, тому що люди приходять на роботу, звільняються, є життєві обставини тощо.

"Щодо загалом реформи, яку ви (телеведуча – ред.) називаєте реформою уряду, то вона триває…У нас є проєкт в плані законодавчих ініціатив затверджених на цей рік. Ми передбачаємо розробку законопроєкту про Центр уряду і звичайно, що процеси щодо оптимізації, ухвалень рішень, їх реалізації, контролю, якісного підходу до прийняття таких рішень стоять у нас після питань обороноздатності країни, після питань євроінтеграції на чільному місці", - розповів Немчінов.

За його словами, законопроєкт про Центр уряду буде достатньо об’ємний, тому що буде потребувати політичних, тому що міняється структура ухвалень рішень.

Ми передбачаємо, що зі створенням Центру в уряді можна буде систематизувати й узагальнити в одному місці нормотворчу діяльність. Тому що зараз фактично міністерство формує політику щодо своєї галузі й далі документ проходить достатньо складний та не завжди прозорий для пересічного громадянина та державних службовців шлях перед ухваленням. Ми хочемо, щоб основна частина нормотворчості після ухвалення політичного рішення зосереджувалася в центрі уряду й відповідно потім ухвалення цього документу, контроль за його виконанням так само концентрувалися навколо цього