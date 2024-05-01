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Якщо таке рішення буде ухвалено, ми його реалізуємо: Немчінов про скорочення міністерств

Якщо таке рішення буде ухвалено, ми його реалізуємо: Немчінов про скорочення міністерств

Київ • УНН

 • 19230 перегляди

Якщо рішення про скорочення міністерств в Україні буде ухвалено, уряд буде реалізовувати його в залежності від конкретних завдань і пріоритетів, таких як зміцнення сектору безпеки і оборони.

Якщо рішення про скорочення міністерств в Україні буде ухвалено, ми його реалізуємо. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Питання кількості міністерств – це є політичне рішення фракції, або коаліції фракції, в даному випадку у нас "Слуга народу" виконує роль монобільшості і якщо таке рішення буде ухвалено, ми його зреалізуємо. Але воно має залежати від конкретних завдань, які ставляться. Є завдання, пріоритет сектора безпеки та оборони, значить ми ставимо задачу сектора безпеки та оборони, є потреба підсилити та створити якусь агенцію цільову - ми її створюємо

- сказав Немчінов.

Окрім того, він повідомив, що  в рамках реформи оплати праці державних службовців і зміни підходу до оплати праці фактично за перший квартал було скорочено понад 19 тис. вакансій, а фактична чисельність достатньо динамічна цифра, тому що люди приходять на роботу, звільняються, є життєві обставини тощо. 

"Щодо загалом реформи, яку ви (телеведуча – ред.)  називаєте реформою уряду, то вона триває…У нас є проєкт в плані законодавчих ініціатив затверджених на цей рік. Ми передбачаємо розробку законопроєкту про Центр уряду і звичайно, що процеси щодо оптимізації, ухвалень рішень, їх реалізації, контролю, якісного підходу до прийняття таких рішень стоять у нас після питань обороноздатності країни, після питань євроінтеграції на чільному місці", - розповів Немчінов.

За його словами, законопроєкт про Центр уряду буде достатньо об’ємний, тому що буде потребувати політичних, тому що міняється структура ухвалень рішень.

Ми передбачаємо, що зі створенням Центру в уряді можна буде систематизувати й узагальнити в одному місці нормотворчу діяльність. Тому що зараз фактично міністерство формує політику щодо своєї галузі й далі документ проходить достатньо складний та не завжди прозорий для пересічного громадянина та державних службовців шлях  перед ухваленням. Ми хочемо, щоб основна частина нормотворчості після ухвалення політичного рішення зосереджувалася в центрі уряду й відповідно потім ухвалення цього документу, контроль за його виконанням так само концентрувалися навколо цього

- розповів Немчінов.

Доповнення

Прем’єр-міністр Денис Шмигал повідомляв в березні 2024 року, що в Україні вже скоротили 20 тис. вакансій державної служби, а також планується скорочення кількості міністерств на третину.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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