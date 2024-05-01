Если такое решение будет принято, мы его реализуем: Немчинов о сокращении министерств

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  54517 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

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"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
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"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  100799 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

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Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  119728 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

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Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128119 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154501 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

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Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  149134 просмотра

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Если такое решение будет принято, мы его реализуем: Немчинов о сокращении министерств

Если решение о сокращении министерств в Украине будет принято, правительство будет реализовывать его в зависимости от конкретных задач и приоритетов, таких как укрепление сектора безопасности и обороны.

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Если такое решение будет принято, мы его реализуем: Немчинов о сокращении министерств

"Украина делает свою часть, когда речь идет о реформах": Стефанишина призвала ЕС принять переговорные рамки в июне

Вице-премьер-министр Украины призывает партнеров из ЕС принять переговорные рамки для Украины на пути к вступлению в ЕС в июне, ссылаясь на реформы в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией и конкурентной рыночной экономики.

политика •   •  5097 просмотра
"Украина делает свою часть, когда речь идет о реформах": Стефанишина призвала ЕС принять переговорные рамки в июне

В британской разведке рассказали об уровне коррупции в минобороны россии

Согласно новому отчету британской разведки, коррупция уже давно поразила министерство обороны россии и была одним из факторов низкой эффективности россии, особенно в начале войны в Украине.

Новости Мира •   •  4752 просмотра
В британской разведке рассказали об уровне коррупции в минобороны россии

Из российской армии массово дезертируют непальские наемники - ГУР

Непальские наемники массово дезертируют из российской армии из-за невыплаты обещанных денег, жестокого обращения со стороны командиров и огромных потерь в "мясных атаках".

Война •   •  8437 просмотра
Из российской армии массово дезертируют непальские наемники - ГУР

Великобритания отправила первого мигранта в Руанду по программе добровольной депортации - СМИ

Великобритания отправила первого мигранта в Руанду по программе добровольной депортации, в рамках которой планируется платить искателям убежища около 3700 долларов за переезд в африканскую страну.

Новости Мира •   •  7901 просмотра
Великобритания отправила первого мигранта в Руанду по программе добровольной депортации - СМИ

В Виннице, в рамках проекта "Мистецтво через усвідомлення", установлен Рекорд Украины

В Виннице в рамках проекта "Мистецтво через усвідомлення", был установлен Рекорд Украины, где художники и общественные деятели из разных регионов объединились для создания перформанса - произведения "Синергия добра и позитива".

Общество •   •  8460 просмотра
В Виннице, в рамках проекта "Мистецтво через усвідомлення", установлен Рекорд Украины

Ракетная атака рф повредила офис украинского Омбудсмена в Одессе

В результате российских ракетных обстрелов Одессы был поврежден офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, но никто не пострадал.

Война •   •  9395 просмотра
Ракетная атака рф повредила офис украинского Омбудсмена в Одессе

Из российской оккупации спасены еще трое детей

Еще трое детей в возрасте 11, 9 и 13 лет, были спасены с оккупированной россией территории и вернулись на подконтрольную Украине территорию, таким образом, общее количество детей, возвращенных из Херсонской области с начала 2024 года, составило 66.

Общество •   •  8125 просмотра
Из российской оккупации спасены еще трое детей

Shell выходит с энергетического рынка Китая - Reuters

Shell вышла с энергетических рынков Китая, включая производство электроэнергии, торговлю и маркетинг, в рамках своей стратегии сосредоточиться на более прибыльных видах деятельности.

Новости Мира •   •  6466 просмотра
Shell выходит с энергетического рынка Китая - Reuters

Журналистам вернут доступ в парламент - руководитель аппарата ВР

Журналисты получат доступ к освещению парламентских заседаний в Верховной Раде с дополнительной аккредитацией и проверкой безопасности, как это было во время пандемии COVID-19.

политика •   •  8221 просмотра
Журналистам вернут доступ в парламент - руководитель аппарата ВР