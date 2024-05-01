Если такое решение будет принято, мы его реализуем: Немчинов о сокращении министерств

Если решение о сокращении министерств в Украине будет принято, мы его реализуем. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Вопрос количества министерств - это политическое решение фракции, или коалиции фракции, в данном случае у нас "Слуга народа" выполняет роль монобольшинства и если такое решение будет принято, мы его реализуем. Но оно должно зависеть от конкретных задач, которые ставятся. Есть задача, приоритет сектора безопасности и обороны, значит мы ставим задачу сектора безопасности и обороны, есть потребность усилить и создать какое-то агентство целевое - мы его создаем - сказал Немчинов.

Кроме того, он сообщил, что в рамках реформы оплаты труда государственных служащих и изменения подхода к оплате труда фактически за первый квартал было сокращено более 19 тыс. вакансий, а фактическая численность достаточно динамичная цифра, потому что люди приходят на работу, увольняются, есть жизненные обстоятельства и тому подобное.

"Что касается в целом реформы, которую вы (телеведущая - ред.) называете реформой правительства, то она продолжается... У нас есть проект в плане законодательных инициатив утвержденных на этот год. Мы предусматриваем разработку законопроекта о Центре правительства и конечно, что процессы по оптимизации, принятия решений, их реализации, контроля, качественного подхода к принятию таких решений стоят у нас после вопросов обороноспособности страны, после вопросов евроинтеграции на первом месте", - рассказал Немчинов.

По его словам, законопроект о Центре правительства будет достаточно объемный, потому что потребует политических, потому что меняется структура принятия решений.

Мы предполагаем, что с созданием Центра в правительстве можно будет систематизировать и обобщить в одном месте нормотворческую деятельность. Потому что сейчас фактически министерство формирует политику по своей отрасли и дальше документ проходит достаточно сложный и не всегда прозрачный для рядового гражданина и государственных служащих путь перед принятием. Мы хотим, чтобы основная часть нормотворчества после принятия политического решения сосредотачивалась в центре правительства и соответственно потом принятие этого документа, контроль за его выполнением так же концентрировались вокруг этого - рассказал Немчинов.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгал сообщал в марте 2024 года, что в Украине уже сократили 20 тыс. вакансий государственной службы, а также планируется сокращение количества министерств на треть.