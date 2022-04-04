Якщо їм є чим думати – нехай роблять це швидше: Зеленський про переговори з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прокоментував переговорний процес із російською делегацією щодо припинення вогню. Глава держави закликав країну-терориста думати швидше та не затягувати виведення військ з українських земель. Про це він заявив під час спілкування із журналістами у звільненій Бучі, передає кореспондент УНН.
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“Я скажу так, чим довше російська федерація затягуватиме процес зустрічей, тим гірше і для них, і для цієї ситуації. Тому що з кожним днем, коли заходять наші війська та деоккупують ті чи інші території, – ви бачите, що відбувається. Дуже складно розмовляти, коли бачиш, що вони тут наробили. І щодня, розумієте, там перебувають люди у бочках, у льохах, задушені та закатовані. Тому вважаю, що якщо їм є чим думати – то думати треба якнайшвидше”, – заявив Зеленський.
Додамо
Глава української делегації Давид Арахамія заявив, що у разі підписання "мирної угоди" України з російською федерацією питання нейтрального статусу нашої держави буде винесено на всеукраїнський референдум.
Згідно з Віденською конвенцією, проведення референдуму можливе лише за умови, якщо російські війська повністю відійдуть до кордонів.