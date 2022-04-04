Если им есть чем думать – пусть делают это быстрее: Зеленский о переговорах с рф

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“Я скажу так, чем дольше российская федерация будет затягивать процесс встреч, тем хуже и для них и для этой ситуации. Потому что с каждым днем, когда заходят наши войска и дэоккупируют те или иные территории – вы видите, что происходит. Очень сложно разговаривать, когда ты видишь, что они тут натворили. И ежедневно, понимаете, там находятся люди в бочках, в погребах, задушенные и замученные. Поэтому считаю, что если им есть, чем думать – то думать нужно побыстрее”, - заявил Зеленский.

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Глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что в случае подписания "мирного соглашения" Украины с российской федерацией вопрос нейтрального статуса нашего государства будет вынесен на всеукраинский референдум.

Согласно Венской конвенции, проведение референдума возможно лишь при условии, если российские войска полностью отойдут к границам.