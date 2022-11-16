Якщо перебої зі зв'язком: у МОЗ пояснили, як викликати "швидку"

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"Абонентам може бути складно додзвонитись на "103" через перебої зі зв’язком з боку мобільних операторів. У такому випадку радимо скористатись стаціонарним зв’язком, регіональними мобільними інтернет-додатками або використати екстрений набір на телефоні", – сказав Ляшко.

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За словами міністра, оперативно-диспетчерська служба працює без перебоїв і дзвінки на "103" приймають у всіх регіонах. У разі відключення світла диспетчерські продовжують працювати завдяки генераторам.

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МОЗ зі Світовим банком обговорює постачання в медичні заклади України додаткових 1100 генераторів.