Якщо перебої зі зв'язком: у МОЗ пояснили, як викликати "швидку"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко пояснив, як додзвонитися до швидкої допомоги під час перебоїв зі зв'язком. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт МОЗ.
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"Абонентам може бути складно додзвонитись на "103" через перебої зі зв’язком з боку мобільних операторів. У такому випадку радимо скористатись стаціонарним зв’язком, регіональними мобільними інтернет-додатками або використати екстрений набір на телефоні", – сказав Ляшко.
Деталі
За словами міністра, оперативно-диспетчерська служба працює без перебоїв і дзвінки на "103" приймають у всіх регіонах. У разі відключення світла диспетчерські продовжують працювати завдяки генераторам.
Нагадаємо
МОЗ зі Світовим банком обговорює постачання в медичні заклади України додаткових 1100 генераторів.