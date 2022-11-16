Если перебои со связью: в Минздраве объяснили, как вызвать "скорую"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, как дозвониться в скорую помощь во время перебоев со связью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Минздрава.
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"Абонентам может быть сложно дозвониться на "103" из-за перебоев со связью со стороны мобильных операторов. В таком случае советуем воспользоваться стационарной связью, региональными мобильными интернет-приложениями или использовать экстренный набор на телефоне", – сказал Ляшко.
Детали
По словам министра, оперативно-диспетчерская служба работает без перебоев и звонки на "103" принимают во всех регионах. В случае отключения света диспетчерские продолжают работать благодаря генераторам.
Напомним
Минздрав со Всемирным банком обсуждает поставки в медицинские учреждения Украины дополнительных 1100 генераторов.