Если перебои со связью: в Минздраве объяснили, как вызвать "скорую"

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Киев • УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, как дозвониться в скорую помощь во время перебоев со связью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Минздрава.

Цитата

"Абонентам может быть сложно дозвониться на "103" из-за перебоев со связью со стороны мобильных операторов. В таком случае советуем воспользоваться стационарной связью, региональными мобильными интернет-приложениями или использовать экстренный набор на телефоне", – сказал Ляшко.

Детали

По словам министра, оперативно-диспетчерская служба работает без перебоев и звонки на "103" принимают во всех регионах. В случае отключения света диспетчерские продолжают работать благодаря генераторам.

Напомним

Минздрав со Всемирным банком обсуждает поставки в медицинские учреждения Украины дополнительных 1100 генераторов.

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