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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 26721 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Якщо партнери не хочуть, щоб Україна була в НАТО, то нехай дадуть гарантії безпеки - Зеленський

Якщо партнери не хочуть, щоб Україна була в НАТО, то нехай дадуть гарантії безпеки - Зеленський

Київ • УНН

 • 262574 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Якщо партнери не хочуть, щоб ми були в НАТО, нам потрібні гарантії безпеки. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інртерв'ю Reuters та іншим західним ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Так, повідомляється, що Зеленський закликав членів НАТО ввести безпольотну зону над Україною, щоб зупинити російські повітряні сили, пояснивши, що це - превентивний захід, а не мета втягнути альянс у війну з Росією.

Президент також заявив, що Україна вимагатиме юридично зобов'язуючих гарантій безпеки, якщо НАТО закриє двері перед перспективами членства України.

Раніше

Як заявив раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якщо Росія в Україні переможе, то наступним буде НАТО, тому допомагати Україні зараз - це моральний обов'язок Альянсу.

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