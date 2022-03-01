Если партнеры не хотят, чтобы Украина была в НАТО, пусть дадут гарантии безопасности - Зеленский

Детали

Так, сообщается что Зеленский призвал членов НАТО ввести бесполетную зону над Украиной, чтобы остановить российские воздушные силы, объяснив, что это - превентивная мера, а не цель втянуть альянс в войну с Россией.

Президент также заявил, что Украина потребует юридически обязывающих гарантий безопасности, если НАТО закроет дверь перед перспективами членства Украины.

Ранее

Как заявил ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, если Россия в Украине победит, то следующим будет НАТО, поэтому помогать Украине сейчас - это моральный долг Альянса.