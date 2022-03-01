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15 марта, 19:03 • 81890 просмотра

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Если партнеры не хотят, чтобы Украина была в НАТО, пусть дадут гарантии безопасности - Зеленский

Если партнеры не хотят, чтобы Украина была в НАТО, пусть дадут гарантии безопасности - Зеленский

Киев • УНН

 • 262570 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Если партнеры не хотят, чтобы мы были в НАТО, нам нужны гарантии безопасности. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в инртервью Reuters и другим западным СМИ, пишет УНН.

Детали

Так, сообщается что Зеленский призвал членов НАТО ввести бесполетную зону над Украиной, чтобы остановить российские воздушные силы, объяснив, что это - превентивная мера, а не цель втянуть альянс в войну с Россией.

Президент также заявил, что Украина потребует юридически обязывающих гарантий безопасности, если НАТО закроет дверь перед перспективами членства Украины.

Ранее

Как заявил ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, если Россия в Украине победит, то следующим будет НАТО, поэтому помогать Украине сейчас - это моральный долг Альянса.

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