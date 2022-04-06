Якщо не буде необхідної зброї і реальних санкцій: Подоляк хоче зрозуміти, як західні партнери бачать фінал війни

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“Якщо не надавати Україні необхідну зброю (важка артилерія та ППО) і якщо не запроваджувати завтра реальні санкції (пряме/непряме енергетичне ембарго), то як саме наші західні партнери бачать фінал війни? Чому росіяни повинні будуть перестати вбивати та руйнувати Україну?” - написав Подоляк у своєму Twitter.

Нагадаємо

Напередодні Європейський Союз оголосив про п’ятий пакет санкції проти рф у відповідь на її війну проти України, до якого серед іншого увійшло ембарго на імпорт російського вугілля та нові санкції на один з найбільших російських банків - ВТБ. Однак, над обмежувальними заходами щодо імпорту нафти, зокрема, досі працюють.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав запровадити проти росії найбільш жорсткі санкції, щоб не допустити повторення різанини, що сталася у Бучі.