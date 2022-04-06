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Если не будет необходимого оружия и реальных санкций: Подоляк хочет понять, как западные партнеры видят финал войны

Киев • УНН

 • 133765 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк обратился к западным политикам с вопросом о том, как они видят прекращения войны в Украине, не предоставляя ей необходимого оружия и не вводя санкций, пишет УНН.

Если не будет необходимого оружия и реальных санкций: Подоляк хочет понять, как западные партнеры видят финал войны

Цитата

“Если не предоставлять Украине необходимого оружия (тяжелая артиллерия и ПВО) и если не вводить завтра реальные санкции (прямое/косвенное энергетическое эмбарго), то как именно наши западные партнеры видят финал войны? Почему россияне должны будут перестать убивать и разрушать Украину?"- написал Подоляк в своем Twitter.

Напомним

Накануне Европейский Союз объявил о пятом пакете санкций против рф в ответ на ее войну против Украины, к которому среди прочего вошло эмбарго на импорт российского угля и новые санкции на один из крупнейших российских банков - ВТБ. Однако, над ограничительными мерами по импорту нефти, в частности, до сих пор работают.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ввести против россии самые жесткие санкции, чтобы не допустить повторения резни, произошедшей в Буче.

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