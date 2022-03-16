Якщо хочете прощення - виходьте на вулиці: Рєзніков звернувся до "прозрілих" росіян

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“Звертаюся до тих громадян Росії, особливо - до публічних осіб, які раптово "прозріли". Вам не хочеться асоціюватися з людоїдським режимом, який вас влаштовував, але зараз зірвався з ланцюга. Розумію... Жоден українець більше не повірить вам на слово. Ніхто не повірить, що ви "не знали", або що "вас обдурили". "Прозрінь" недостатньо. Якщо хочете пом'якшити свою провину, необхідно діяльне каяття. Так говорить закон. Дійте", - заявив міністр.

Деталі

Резніков нагадав, що війна на території України триває вже 8 років, а не 20 днів.

Міністр також звернувся до жителів ОРДЛО і тимчасово-окупованого Криму із закликом чинити опір насильницькій мобілізації в російські війська.

“Робіть все, щоб не потрапити на фронт. Біжіть, ховайтеся. Якщо цього не вдалося уникнути, шукайте спосіб негайно перейти на бік української армії. Ви збережете своє життя. Це - головне. З іншими розберемося потім", - заявив Резніков.

Своє звернення міністр також адресував тим, хто в 2014 році зрадив присягу Україні.

"Ви вчинили злочин проти України, проти українського народу. Ви краще за будь-кого знаєте, що росіяни ставляться до вас як до потенційних зрадників. Тому направляють в найбільш небезпечні точки. Ваше життя для них нічого не варте. Ви бачите, що Росія цю війну неодмінно програє. Хочете жити - біжіть. Або здавайтеся в полон", - написав він.

Чиновник зазначає, що якщо російські військові - зрадники здадуться в полон разом з технікою, нададуть важливу інформацію або допоможуть захопити російських офіцерів - це буде враховано при притягненні до відповідальності як істотну пом'якшувальну обставину.

Додамо

Міжнародний суд ООН в середу, 16 березня, виніс попереднє рішення у справі "Україна проти Росії", постановивши, що рф повинна негайно припинити військові дії в країні.