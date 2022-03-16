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Если хотите прощения - выходите на улицы: Резников обратился к “прозревшим” россиянам

Киев • УНН

 • 89113 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к внезапно “прозревшим” гражданм россии, и призвал их выходить на улицы своих городов для сопротивления военной авантюре. Соответствующее обращение Резников опубликовал в Facebook, пишет УНН.

Цитата

“Обращаюсь к тем гражданам России, особенно – к публичным лицам, которые внезапно "прозрели". Вам не хочется ассоциироваться с людоедским режимом, который вас устраивал, но сейчас сорвался с цепи. Понимаю… Ни один украинец больше не поверит вам на слово. Никто не поверит, что вы "не знали", или что "вас обманули". "Прозрений" недостаточно. Если хотите смягчить свою вину, необходимо деятельное раскаяние. Так гласит закон. Действуйте”, - заявил министр.

Детали

Резников напомнил, что война на территории Украины длится уже 8 лет, а не 20 дней.

Министр также обратился к жителям ОРДЛО и временно-оккупированного Крыма с призывом сопротивляться насильной мобилизации в российские войска.

“Делайте все, чтобы не попасть на фронт. Бегите, прячьтесь. Если этого не удалось избежать, ищите способ немедленно перейти на сторону украинской армии. Вы сохраните свою жизнь. Это – главное. С остальными разберемся потом”, - заявил Резников.

Свое обращение министр также адресовал тем, кто в 2014 году предал присягу Украине.

“Вы совершили преступление против Украины, против украинского народа. Вы лучше любого знаете, что россияне относятся к вам как к потенциальным предателям. Поэтому направляют в наиболее опасные точки. Ваша жизнь для них ничего не стоит. Вы видите, что Россия эту войну непременно проигрывает. Хотите жить – бегите. Или сдавайтесь в плен”, - написал он.

Чиновник отмечает, что если российские военные - предатели сдадутся в плен вместе с техникой, предоставят важную информацию или помогут захватить российских офицеров – это будет учтено при привлечении к ответственности как существенное смягчающее обстоятельство.

Добавим

Международный суд ООН в среду, 16 марта, вынес предварительное решение в деле "Украина против россии", постановив, что рф должна немедленно прекратить военные действия в стране.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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