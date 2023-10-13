Якщо Ізраїль не припинить атаки: у МЗС Ірану натякнули, що "конфлікт може розширитися"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Ірану каже, що інші сторони можуть втрутитися, якщо атаки Ізраїлю на сектор Газа не припиняться. Про це повідомляє The times of Israel з посиланням на слова міністра закордонних справ Ірану Хоссейна Амірабдоллахяна, передає УНН.
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«Якщо ці організовані військові злочини, скоєні сіоністським утворенням, не припиняться негайно, ми можемо уявити будь-яку можливість», — каже Хоссейн Амірабдоллахян.
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Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян зробив очевидний натяк на те, що підтримувані Іраном групи можуть приєднатися до війни.
Також він засуджує те, що Америка, закликаючи сторони до самообмеження, надсилає зброю Ізраїлю, яку він в свою чергу використовує її для ударів по Газі наражаючи на небезпеку цивільних.
Нагадаємо
Правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила Ізраїль у використанні боєприпасів із білим фосфором під час військових операцій у секторі Гази та Лівані, що піддає цивільних людей ризику отримати серйозні та довгострокові травми.
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