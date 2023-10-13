Если Израиль не прекратит атаки: в МИД Ирана намекнули, что "конфликт может расшириться"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Министр иностранных дел Ирана говорит, что другие стороны могут вмешаться, если атаки Израиля на сектор Газа не прекратятся. Об этом сообщает The times of Israel со ссылкой на слова министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амирабдоллахяна, передает УНН.
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«Если эти организованные военные преступления, совершенные сионистским образованием, не прекратятся немедленно, мы можем представить любую возможность», — говорит Хоссейн Амирабдоллахян.
Детали
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян сделал очевидный намек на то, что поддерживаемые Ираном группы могут присоединиться к войне.
Также он осуждает то, что Америка, призывая стороны к самоограничению, посылает оружие Израилю, которое он в свою очередь использует для ударов по Газе, подвергая опасности гражданских.
Напомним
Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Израиль в использовании боеприпасов с белым фосфором во время военных операций в секторе Газа и Ливане, что подвергает гражданских людей риску получить серьёзные и долгосрочные травмы.
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