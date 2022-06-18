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Якщо буде про що і з ким говорити: медведєв неоднозначно відреагував на можливість переговорів з Україною після контрнаступів ЗСУ

Якщо буде про що і з ким говорити: медведєв неоднозначно відреагував на можливість переговорів з Україною після контрнаступів ЗСУ

Київ • УНН

 • 244981 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Заступник голови ради безпеки Росії дмитро медведєв вважає, що після контрнаступів ВСУ до серпня “не буде з ким і про що говорити”. Про це він заявив, коментуючи слова голови української делегації на переговорах з росією, нардепа Давида Арахамії про переговори, передає УНН.

Цитата

"Головний переговорник від України вважає за можливе відновлення переговорів з росією з кінця серпня. Можна і так. Питання в тому, чи буде про що і з ким говорити", - написав медведєв.

Додамо

Давид Арахамія повідомив Голосу Америки, що Україна зможе відновити мирні переговори з росією з посиленої позиції наприкінці серпня.

За його словами, наприкінці серпня планується контрнаступ.

Доповнення

Давид Арахамія повідомляв, що він та його колеги кілька разів на тиждень спілкуються з російськими перемовниками, і що розв'язану росією війну доведеться закінчувати “компромісом”.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі лідери розуміють, чому зараз не відбуваються переговори після закінчення війни. Виключно через позицію росії, яка намагається залякувати всіх у Європі та продовжувати руйнацію нашої держави.

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