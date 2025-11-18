Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу

У середу, 19 листопада, на півдні України рухатимуться атмосферні фронти, які зумовлять вологу опаду в прилеглих регіонах. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

У південних регіонах, а також на Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині, місцями на Черкащині та в Кропивницькому з районами переважатиме волога погода із дощами, які при нижчій температурі повітря переходитимуть у мокрий сніг.

Водночас у більшості західних і північних областей завтра буде без опадів, заявила Діденко.

19-го листопада в Україні очікується холодна погода. Найближчої ночі у західних та північних областях передбачається 0-4 градуси морозу, на решті території +2+6, вдень +3+8 градусів, лише в Криму буде тепло, +10+14 градусів. У Києві 19-го листопада, на День працівників гідрометеорологічної служби, буде холодно, вночі 1-3 градуси морозу, вдень у середу +3+5 градусів. Опадів не передбачається і вщухне сьогоднішній сильний вітер