$42.070.02
48.790.20
ukenru
12:54 • 1516 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
11:49 • 4298 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
08:43 • 13593 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
07:59 • 21866 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
18 листопада, 07:00 • 18929 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 55969 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 48063 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 44091 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 36922 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 26145 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2м/с
76%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Людську свідомість можна буде завантажити у роботів Optimus - Маск18 листопада, 03:19 • 18853 перегляди
ЗСУ ліквідували 960 окупантів та 350 одиниць техніки за добу - Генштаб18 листопада, 05:44 • 20375 перегляди
Західну Україну замело раптовим снігом: Яремче та Буковель у білій ковдрі PhotoVideo07:46 • 9564 перегляди
Енергія на зиму: Україна отримала 100 млн кубометрів газу новим морським маршрутом зі США 08:57 • 7320 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo10:02 • 7384 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 73344 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 104138 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 95684 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 152964 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 129729 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Андрій Одарченко
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Донецька область
Польща
Реклама
УНН Lite
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto11:51 • 1508 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ10:16 • 4540 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo10:02 • 7870 перегляди
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання17 листопада, 13:40 • 29454 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 38347 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Свіфт

Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу

Київ • УНН

 • 4334 перегляди

На півдні України 19 листопада очікуються атмосферні фронти, що принесуть вологу погоду в прилеглі регіони. Водночас у більшості західних і північних областей завтра буде без опадів.

Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу

У середу, 19 листопада, на півдні України рухатимуться атмосферні фронти, які зумовлять вологу опаду в прилеглих регіонах. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Деталі

У південних регіонах, а також на Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині, місцями на Черкащині та в Кропивницькому з районами переважатиме волога погода із дощами, які при нижчій температурі повітря переходитимуть у мокрий сніг.

Водночас у більшості західних і північних областей завтра буде без опадів, заявила Діденко.

19-го листопада в Україні очікується холодна погода. Найближчої ночі у західних та північних областях передбачається 0-4 градуси морозу, на решті території +2+6, вдень +3+8 градусів, лише в Криму буде тепло, +10+14 градусів. У Києві 19-го листопада, на День працівників гідрометеорологічної служби, буде холодно, вночі 1-3 градуси морозу, вдень у середу +3+5 градусів. Опадів не передбачається і вщухне сьогоднішній сильний вітер

- йдеться в публікації синоптика.

Західну Україну замело раптовим снігом: Яремче та Буковель у білій ковдрі 18.11.25, 09:46 • 9910 переглядiв

Євген Устименко

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Україна