Яким буде Євробачення-2017 та як Україна готується до цієї події

До пісенного конкурсу “Євробачення-2017” залишається не так багато часу і підготовка міста та локацій визначної події — на завершальних стадіях. УНН пропонує переглянути та пригадати яким цього року буде ця подія.

Урочисте відкриття “Євробачення-2017” у Києві відбудеться 7 травня, півфінали 9 та 11, а фінал 13 травня.

Свого часу шість українських міст подали заявки на прийняття у себе пісенного конкурсу “Євробачення-2017”, а саме: Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків і Херсон.

У фіналі боротьби опинилися Київ та Одеса, і вже 9 вересня 2016 року за результатами голосування Київ, який отримав 19 голосів (за Одесу віддали два голоси і один голос утримався від голосування) виборов право стати господарем цьогорічного конкурсу.

31 січня 2017 до столиці завітав мер Стокгольму, для офіційної передачі ключа "Євробачення".

Варто зазначити, що місцем проведення цьогорічного пісенного конкурсу обрано МВЦ на Лівому березі, павільйони якого спеціально переоблаштували під формат конкурсу. Утравні столиця прийматиме 42 країни-учасниці, а не 43 як планувалось раніше. Пов’язано це з тим, що Юлії Самойловій, яка мала б виступати від Росії, було заборонено в’їзд на територію України на три роки, що автоматично поставило питання про її участь в конкурсі.

Врешті, Росія не обрала нікого на заміну Ю.Самойловій, не погодившись на варіанти запропоновані організаторами і відмовилися від участі в Євробаченні-2017.

Ю.Самойловій же пообіцяли участь у конкурсі у 2018 році.

Списки решти конкурсантів та їх послідовність виступів вже оприлюднено організаторами.

Україна, як приймаюча країна, виступить одразу у фіналі конкурсу під 22-м номером. Представлятиме країну рок-гурт O.Torvald, який обрали з 24-х претендентів.

Букмекери визначили п’ятірку фаворитів цьогорічного конкурсу, серед яких на п’єдестал переможцем ставлять представника Італії Франческо Габбані.

До початку конкурсу залишається кілька днів і підготовка у столиці йде повним ходом.

Так вже 20 квітня завершилось спорудження головної сцени “Євробачення-2017” у МВЦ. Тепер на ній проводитимуться технічні репетиції статистів з використанням усіх телекамер, світлового, звукового та відео обладнання.

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Територію біля МВЦ та зони відпочинку в столиці активно почали облаштовувати.

Зокрема велику увагу приділили реконструкції станції метро "Лівобережна“, яка розташована безпосередньо біля місця проведення конкурсу. Її відкриття запланували на 5 травня.

Проте підготовка триває не лише поблизу МВЦ, але й по всьому місту. Зокрема до Євробачення облаштовують квіткові панно, а у декількох місцях у центрі столиці працюватимуть фанзони, які відкриваються 30 квітня. Окрім цього на Хрещатику облаштують Євромістечко. Також до “Євробачення” арку Дружби народів у столиці “перефарбували” у кольори веселки. Адже салоганом цьогорічного конкурсу є "Шануймо розмаїття“ ( Celebrate Diversity).

Церемонія відкриття клубу Євробачення-2017 відбудеться 1 травня. Церемонія відкриття містечка Євробачення відбудеться 4 травня.

Робота містечка стартує з 4 до 14 травня та робота клубу — з 1 до 14 травня.

Окрім цього для туристі, які приїдуть на пісенний конкурс діятимуть розважальні зони на Софійській, Троїцькій, Контрактовій, Поштовій площах, у Національному історико-архітектурному заповіднику “Київська фортеця”. Також буде проведено тиждень сучасного мистецтва “Kyiv art week” і показ 3D-маппінг-шоу.

Офіційне відкриття “Євробачення-2017” з червоною доріжкою відбудеться 7 травня біля Маріїнського палацу. Церемонія триватиме протягом двох з половиною годин. Червона доріжка буде найдовшою в історії конкурсу — 265 метрів. По ній пройдуть делегації 12 країн-учасниці, а на даху центру “Парковий” кожна з делегацій підніме прапор своєї країни.

На Євробачення-2017 в Україні очікують більше 20 тисяч осіб.Тож до конкурсу у Києві запровадять безпрецедентні заходи безпеки.

Так, для охорони правопорядоку залучать 16 тис. працівників МВС. Зокрема — це буде Нацполіція, Держприкордонслужба, ДСНС і Нацгвардія. Лише нацгвардійців буде понад 3 тисячі. Для того, щоб забезпечити достатній рівень безпеки, правоохоронці проводили навчання. Під час одних з них було задіяно 600 співробітників МВС та 50 одиниць техніки.

З нагоди конкурсу в Києві з’явиться “діалогова” поліція, яка згідно з іноземним досвідом суттєво знизить рівень агресії учасників масових заходів.

Окрім цього поліція підготувала інструкцію по безпеці для іноземних громадян кількома мовами: англійською, іспанською, німецькою, французькою, а також російською.

У КМДА зазначили, що у столиці функціонуватиме ситуаційний центр, який буде відслідковувати по камерам спостереження поточну ситуацію, отримувати інформацію з системи відео аналітики. Також для туристів розробляється мобільний додаток, у якому можна буде подивитися історичні місця, маршрути і події та розставлено 35 інформаційних інтерактивних панелей.

Тож менше, ніж за два тижні стартує головне пісенне дійство Євробачення-2017 і Україна повністю готова гідно прийняти конкурс та здивувати гостей розмаїттям.