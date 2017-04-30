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Каким будет Евровидение-2017 и как Украина готовится к этому событию

Киев • УНН

 • 25337 просмотра

Благодаря победе Джамалы на Евровидении-2016 в Стокгольме (Швеция) Украина получила право провести этот конкурс в 2017 году.

Каким будет Евровидение-2017 и как Украина готовится к этому событию

К песенному конкурсу "Евровидение-2017" остается не так много времени и подготовка города и локаций знаменательного события - на завершающих стадиях. УНН предлагает вспомнить интересные факты о подготовке к конкурсу.

Торжественное открытие "Евровидения-2017" в Киеве состоится 7 мая, полуфиналы - 9 и 11, а финал 13 мая.

В свое время шесть украинских городов подали заявки на проведение песенного конкурса "Евровидение-2017", а именно: Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков и Херсон.

В финале борьбы оказались Киев и Одесса, и уже 9 сентября 2016 по результатам голосования Киев, который получил 19 голосов (за Одессу отдали два голоса и один голос воздержался от голосования) завоевал право стать хозяином конкурса.

31 января 2017 столицу посетил мэр Стокгольма, для официальной передачи ключа "Евровидения".

Стоит отметить, что местом проведения нынешнего песенного конкурса выбран МВЦ на Левом берегу, павильоны которого специально переоборудованы под формат конкурса. В мае столица будет принимать 42 страны-участницы, а не 43 как планировалось ранее. Связано это с тем, что Юлии Самойловой, которая должна выступать от России, был запрещен въезд на территорию Украины на три года, что автоматически поставило вопрос о ее участии в конкурсе.

Но Россия не выбрала никого на замену Ю.Самойловой, не согласившись на варианты, которые были предложены организаторами и отказались от участия в Евровидении-2017.

Ю.Самойловий же пообещали участие в конкурсе в 2018 году .

Списки остальных конкурсантов и их последовательность выступлений уже обнародованы организаторами.

Украина, как принимающая страна, выступит сразу в финале конкурса под 22-м номером. Представит страну рок-группа O.Torvald, которую выбрали из 24-х претендентов.

Букмекеры определили пятерку лидеров конкурса, среди которых на пьедестал победителем ставят представителя Италии Франческо Габбана.

До начала конкурса остается несколько дней и подготовка в столице идет полным ходом.

Так уже 20 апреля завершилось сооружение главной сцены "Евровидения-2017" в МВЦ. Теперь на ней будут проводиться технические репетиции статистов с использованием всех телекамер, светового, звукового и видео оборудования.

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Территорию возле МВЦ и зоны отдыха в столице активно начали обустраивать.

В частности большое внимание уделили реконструкции станции метро "Левобережная", которая расположена непосредственно возле места проведения конкурса. Ее открытие запланировали на 5 мая.

Однако подготовка идет не только вблизи МВЦ, но и по всему городу. В частности к Евровидению обустраивают цветочные панно, а в нескольких местах в центре столицы будут работать фанзоны, которые откроют 30 апреля. Кроме этого на Крещатике обустроят Еврогородок. Также к "Евровидению" арку Дружбы народов в столице "перекрасили" в цвета радуги, ведь слоганом конкурса является "Уважайте разнообразие" (Celebrate Diversity).

Церемония открытия клуба Евровидения-2017 состоится 1 мая. Церемония открытия городка Евровидения - 4 мая.

Работа городка стартует с 4 по 14 мая, а работа клуба - с 1 до 14 мая.

Кроме этого для туристов, которые приедут на песенный конкурс будут действовать развлекательные зоны на Софийской, Троицкой, Контрактовой, Почтовой площадях, в Национальном историко-архитектурном заповеднике "Киевская крепость". Также будет проведена неделя современного искусства "Kyiv art week" и показ 3D-маппинг-шоу.

Официальное открытие "Евровидения-2017" с красной дорожкой состоится 7 мая возле Мариинского дворца. Церемония продлится в течение двух с половиной часов. Красная дорожка будет самой длинной в истории конкурса - 265 метров. По ней пройдут делегации 12 стран-участников, а на крыше центра "Парковый" каждая из делегаций поднимет флаг своей страны.

На Евровидение-2017 в Украине ожидают более 20 000 человек. Поэтому к конкурсу в Киеве введут беспрецедентные меры безопасности.

Так, для охраны правопорядка привлекут 16 тыс. сотрудников МВД. В частности - это будет Нацполиция, Госпогранслужба, ГСЧС и Нацгвардия. Только нацгвардийцев будет более 3000. Для того, чтобы обеспечить достаточный уровень безопасности, правоохранители проводили учения. Во время одних из них было задействовано 600 сотрудников МВД и 50 единиц техники.

По случаю конкурса в Киеве появится "диалоговая" полиция, которая согласно иностранному опыту существенно снизит уровень агрессии участников массовых мероприятий.

Кроме этого полиция подготовила инструкцию по безопасности для иностранных граждан на нескольких языках: английском, испанском, немецком, французском, а также на русском.

В КГГА отметили, что в столице будет функционировать ситуационный центр, который будет отслеживать по камерам наблюдения текущую ситуацию, получать информацию из системы видеоаналитики. Также для туристов разрабатывается мобильное приложение, в котором можно будет посмотреть исторические места, маршруты и события и расставлены 35 информационных интерактивных панелей.

И напоследок хочется добавить, что главное песенное действо Евровидение-2017 стартует уже совсем скоро и Украина полностью готова достойно принять конкурс и удивить гостей разнообразием.

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