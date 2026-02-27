Які області очолили рейтинг надходжень від туристичного збору у 2025 році

Український бізнес сплатив до місцевих бюджетів 359 млн гривень туристичного збору у 2025 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на інформацію від Opendatabot.

Порівняно з 2024 роком надходження зросли на третину й у півтора раза перевищили показник 2021 року, коли ще не було повномасштабної війни.

Інакше кажучи, туризм в Україні не просто вижив, а знову почав генерувати відчутні доходи для громад.

Хто платить: великі мережі проти малого бізнесу

Із загальної суми 359 млн грн близько 200 млн гривень забезпечили компанії, ще 159 млн гривень - фізичні особи-підприємці. На перший погляд здається, що великі гравці мають перевагу. Але структура надходжень по регіонах показує іншу картину.

У більшості областей саме малий бізнес - двигун ринку: невеликі готелі, садиби зеленого туризму, апарт-готелі, хостели, сімейні комплекси відпочинку. Саме вони масово сплачують туристичний збір і таким чином формують основну частину доходів місцевих бюджетів від туризму.

Великі мережеві готелі та компанії домінують лише у 7 областях. У решті регіонів малий бізнес тримає ринок на плечах і це важливий сигнал для місцевої влади. Підтримка підприємців, спрощення процедур, прозорі правила гри та інвестиції в інфраструктуру прямо конвертуються у зростання надходжень від туризму.

Лідери збору: Київ, Львівщина, Хмельниччина

Абсолютним лідером за обсягом сплаченого туристичного збору залишається Київ. Столиця забезпечила п’яту частину всіх надходжень по країні – 70,6 млн гривень. Діловий туризм, велика кількість заходів, бізнес-поїздок, внутрішніх і закордонних гостей створюють стабільний потік відвідувачів, які користуються туристичною інфраструктурою міста.

Одразу за Києвом іде Львівська область із 63,1 млн гривень туристичного збору. Львівщина традиційно залишається одним із головних культурних та туристичних центрів країни: історичні міста, фестивалі, гастротуризм, розвиток Карпатського регіону - усе це стимулює попит.

Третю сходинку посіла Хмельницька область із показником 46,1 млн гривень. Це результат і переорієнтації внутрішніх потоків, і розвитку локальних напрямків: від ділового туризму до відпочинку у невеликих містах і селах.

Нові магніти: Івано-Франківська та Чернівецька області

Якщо порівнювати з довоєнним періодом, справжнім магнітом для туристів стали Івано-Франківська та Чернівецька області. Обидва регіони показали приріст туристичного збору більш ніж у 4 рази порівняно з 2021 роком.

Для Івано-Франківщини це, зокрема, розвиток Карпат як безпечнішого напрямку для відпочинку, активний туризм, гірські локації, санаторії та приватні садиби. Для Чернівеччини - ефект відносної безпеки, близькість до кордону, попит на триваліші перебування та релокацію частини бізнесу і людей з небезпечніших областей.

Зростання у понад чотири рази означає не лише більшу кількість відвідувачів, а й структурну зміну: регіони, які раніше сприймалися як додаткові варіанти, стали повноцінними туристичними напрямками, де гроші туристів почали активно працювати на місцеву економіку.

Нерівна карта: хто втрачає через війну

Попри загальне зростання, ситуація в країні залишається дуже нерівномірною. На Миколаївщині надходження від туристичного збору впали на 75% порівняно з довоєнним рівнем, на Харківщині - на 59%. Це прямий наслідок близькості до лінії фронту, регулярних обстрілів, зруйнованої інфраструктури та високих ризиків для мандрівників.

Фактично ці регіони тимчасово випали з туристичної мапи країни. Бізнес там або зупинився, або працює на мінімальних обертах, зосереджуючись передусім на базових потребах населення, а не на залученні гостей. Для них питання відновлення туристичної галузі буде актуальним уже після покращення безпекової ситуації.

Безпека формує нову географію подорожей

Мандрівники дедалі частіше обирають регіони, віддалені від лінії фронту, а гроші йдуть слідом за ними. Західні та частина центральних областей стають новими центрами тяжіння для туристів, релокованого бізнесу, проведення подій та тривалого проживання.

Це формує нову географію туризму в Україні: замість класичного морського чи курортного сезону на півдні зростає роль Карпат, Поділля, Прикарпаття, окремих міст центральної частини країни.

Якщо тенденція зростання туристичного збору збережеться, туризм може стати одним із важливих драйверів післявоєнної відбудови через додаткові податкові надходження, створення робочих місць, розвиток малого бізнесу та інфраструктури у віддалених від театру бойових дій регіонах.

