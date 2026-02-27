Які області очолили рейтинг надходжень від туристичного збору у 2025 році

$43.210.03
51.020.06
ukenru
26 лютого, 22:38 • 16064 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 29880 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 28435 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 29489 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 26629 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 41739 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 21464 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 102911 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 46602 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 53850 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.2м/с
75%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Велика Британія зосередила розробку балістичної ракети Nightfall на потребах України та поки не планує власні закупівлі26 лютого, 22:55 • 10366 перегляди
Гілларі Клінтон заперечила будь-які зв'язки з Епштейном під час закритих свідчень у Конгресі США26 лютого, 23:32 • 9064 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком04:23 • 10214 перегляди
ЗСУ знищили 1280 окупантів та сотні одиниць техніки за добуPhoto04:46 • 12612 перегляди
Міністр оборони Пакистану оголосив про початок "відкритої війни" з Афганістаном05:00 • 8218 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 41734 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 34456 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 102902 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 78696 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 82701 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Руслан Кравченко
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Женева
Село
Реклама
УНН Lite
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком04:23 • 10395 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 13609 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 44706 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 54546 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 56958 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
P-3 Orion

Які області очолили рейтинг надходжень від туристичного збору у 2025 році

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Лідерами за надходженнями стали Київ, Львівська та Хмельницька області, тоді як новими точками притягання туристів стали Івано-Франківщина й Чернівеччина, натомість прифронтові регіони на кшталт Миколаївщини та Харківщини втратили значну частину довоєнних доходів.

Які області очолили рейтинг надходжень від туристичного збору у 2025 році

Український бізнес сплатив до місцевих бюджетів 359 млн гривень туристичного збору у 2025 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на інформацію від Opendatabot.

Деталі

Порівняно з 2024 роком надходження зросли на третину й у півтора раза перевищили показник 2021 року, коли ще не було повномасштабної війни.

Інакше кажучи, туризм в Україні не просто вижив, а знову почав генерувати відчутні доходи для громад.

Хто платить: великі мережі проти малого бізнесу

Із загальної суми 359 млн грн близько 200 млн гривень забезпечили компанії, ще 159 млн гривень - фізичні особи-підприємці. На перший погляд здається, що великі гравці мають перевагу. Але структура надходжень по регіонах показує іншу картину.

У більшості областей саме малий бізнес - двигун ринку: невеликі готелі, садиби зеленого туризму, апарт-готелі, хостели, сімейні комплекси відпочинку. Саме вони масово сплачують туристичний збір і таким чином формують основну частину доходів місцевих бюджетів від туризму.

Великі мережеві готелі та компанії домінують лише у 7 областях. У решті регіонів малий бізнес тримає ринок на плечах і це важливий сигнал для місцевої влади. Підтримка підприємців, спрощення процедур, прозорі правила гри та інвестиції в інфраструктуру прямо конвертуються у зростання надходжень від туризму.

Лідери збору: Київ, Львівщина, Хмельниччина

Абсолютним лідером за обсягом сплаченого туристичного збору залишається Київ. Столиця забезпечила п’яту частину всіх надходжень по країні – 70,6 млн гривень. Діловий туризм, велика кількість заходів, бізнес-поїздок, внутрішніх і закордонних гостей створюють стабільний потік відвідувачів, які користуються туристичною інфраструктурою міста.

Одразу за Києвом іде Львівська область із 63,1 млн гривень туристичного збору. Львівщина традиційно залишається одним із головних культурних та туристичних центрів країни: історичні міста, фестивалі, гастротуризм, розвиток Карпатського регіону - усе це стимулює попит.

Третю сходинку посіла Хмельницька область із показником 46,1 млн гривень. Це результат і переорієнтації внутрішніх потоків, і розвитку локальних напрямків: від ділового туризму до відпочинку у невеликих містах і селах.

Нові магніти: Івано-Франківська та Чернівецька області

Якщо порівнювати з довоєнним періодом, справжнім магнітом для туристів стали Івано-Франківська та Чернівецька області. Обидва регіони показали приріст туристичного збору більш ніж у 4 рази порівняно з 2021 роком.

Для Івано-Франківщини це, зокрема, розвиток Карпат як безпечнішого напрямку для відпочинку, активний туризм, гірські локації, санаторії та приватні садиби. Для Чернівеччини - ефект відносної безпеки, близькість до кордону, попит на триваліші перебування та релокацію частини бізнесу і людей з небезпечніших областей.

Зростання у понад чотири рази означає не лише більшу кількість відвідувачів, а й структурну зміну: регіони, які раніше сприймалися як додаткові варіанти, стали повноцінними туристичними напрямками, де гроші туристів почали активно працювати на місцеву економіку.

Нерівна карта: хто втрачає через війну

Попри загальне зростання, ситуація в країні залишається дуже нерівномірною. На Миколаївщині надходження від туристичного збору впали на 75% порівняно з довоєнним рівнем, на Харківщині - на 59%. Це прямий наслідок близькості до лінії фронту, регулярних обстрілів, зруйнованої інфраструктури та високих ризиків для мандрівників.

Фактично ці регіони тимчасово випали з туристичної мапи країни. Бізнес там або зупинився, або працює на мінімальних обертах, зосереджуючись передусім на базових потребах населення, а не на залученні гостей. Для них питання відновлення туристичної галузі буде актуальним уже після покращення безпекової ситуації.

Безпека формує нову географію подорожей

Мандрівники дедалі частіше обирають регіони, віддалені від лінії фронту, а гроші йдуть слідом за ними. Західні та частина центральних областей стають новими центрами тяжіння для туристів, релокованого бізнесу, проведення подій та тривалого проживання.

Це формує нову географію туризму в Україні: замість класичного морського чи курортного сезону на півдні зростає роль Карпат, Поділля, Прикарпаття, окремих міст центральної частини країни.

Якщо тенденція зростання туристичного збору збережеться, туризм може стати одним із важливих драйверів післявоєнної відбудови через додаткові податкові надходження, створення робочих місць, розвиток малого бізнесу та інфраструктури у віддалених від театру бойових дій регіонах.

Доходи від туристичного збору в Україні зросли на 35% за три квартали 2025 року - Мінрозвитку18.12.25, 15:33 • 3106 переглядiв

Олександра Василенко

СуспільствоЕкономіка