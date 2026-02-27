$43.210.03
Какие области возглавили рейтинг поступлений от туристического сбора в 2025 году

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Лидерами по поступлениям стали Киев, Львовская и Хмельницкая области, тогда как новыми точками притяжения туристов стали Ивано-Франковщина и Черновицкая область, в то время как прифронтовые регионы, такие как Николаевская и Харьковская области, потеряли значительную часть довоенных доходов.

Какие области возглавили рейтинг поступлений от туристического сбора в 2025 году

Украинский бизнес уплатил в местные бюджеты 359 млн гривен туристического сбора в 2025 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию от Opendatabot.

Детали

По сравнению с 2024 годом поступления выросли на треть и в полтора раза превысили показатель 2021 года, когда еще не было полномасштабной войны.

Иначе говоря, туризм в Украине не просто выжил, а снова начал генерировать ощутимые доходы для общин.

Кто платит: крупные сети против малого бизнеса

Из общей суммы 359 млн грн около 200 млн гривен обеспечили компании, еще 159 млн гривен - физические лица-предприниматели. На первый взгляд кажется, что крупные игроки имеют преимущество. Но структура поступлений по регионам показывает другую картину.

В большинстве областей именно малый бизнес - двигатель рынка: небольшие отели, усадьбы зеленого туризма, апарт-отели, хостелы, семейные комплексы отдыха. Именно они массово уплачивают туристический сбор и таким образом формируют основную часть доходов местных бюджетов от туризма.

Крупные сетевые отели и компании доминируют лишь в 7 областях. В остальных регионах малый бизнес держит рынок на плечах, и это важный сигнал для местных властей. Поддержка предпринимателей, упрощение процедур, прозрачные правила игры и инвестиции в инфраструктуру прямо конвертируются в рост поступлений от туризма.

Лидеры сбора: Киев, Львовщина, Хмельнитчина

Абсолютным лидером по объему уплаченного туристического сбора остается Киев. Столица обеспечила пятую часть всех поступлений по стране – 70,6 млн гривен. Деловой туризм, большое количество мероприятий, бизнес-поездок, внутренних и зарубежных гостей создают стабильный поток посетителей, которые пользуются туристической инфраструктурой города.

Сразу за Киевом идет Львовская область с 63,1 млн гривен туристического сбора. Львовщина традиционно остается одним из главных культурных и туристических центров страны: исторические города, фестивали, гастротуризм, развитие Карпатского региона - все это стимулирует спрос.

Третье место заняла Хмельницкая область с показателем 46,1 млн гривен. Это результат и переориентации внутренних потоков, и развития локальных направлений: от делового туризма до отдыха в небольших городах и селах.

Новые магниты: Ивано-Франковская и Черновицкая области

Если сравнивать с довоенным периодом, настоящим магнитом для туристов стали Ивано-Франковская и Черновицкая области. Оба региона показали прирост туристического сбора более чем в 4 раза по сравнению с 2021 годом.

Для Ивано-Франковщины это, в частности, развитие Карпат как более безопасного направления для отдыха, активный туризм, горные локации, санатории и частные усадьбы. Для Черновицкой области - эффект относительной безопасности, близость к границе, спрос на более длительное пребывание и релокацию части бизнеса и людей из более опасных областей.

Рост более чем в четыре раза означает не только большее количество посетителей, но и структурное изменение: регионы, которые раньше воспринимались как дополнительные варианты, стали полноценными туристическими направлениями, где деньги туристов начали активно работать на местную экономику.

Неравномерная карта: кто теряет из-за войны

Несмотря на общий рост, ситуация в стране остается очень неравномерной. В Николаевской области поступления от туристического сбора упали на 75% по сравнению с довоенным уровнем, в Харьковской области - на 59%. Это прямое следствие близости к линии фронта, регулярных обстрелов, разрушенной инфраструктуры и высоких рисков для путешественников.

Фактически эти регионы временно выпали из туристической карты страны. Бизнес там либо остановился, либо работает на минимальных оборотах, сосредоточиваясь прежде всего на базовых потребностях населения, а не на привлечении гостей. Для них вопрос восстановления туристической отрасли будет актуальным уже после улучшения ситуации с безопасностью.

Безопасность формирует новую географию путешествий

Путешественники все чаще выбирают регионы, удаленные от линии фронта, а деньги следуют за ними. Западные и часть центральных областей становятся новыми центрами притяжения для туристов, релоцированного бизнеса, проведения мероприятий и длительного проживания.

Это формирует новую географию туризма в Украине: вместо классического морского или курортного сезона на юге возрастает роль Карпат, Подолья, Прикарпатья, отдельных городов центральной части страны.

Если тенденция роста туристического сбора сохранится, туризм может стать одним из важных драйверов послевоенного восстановления через дополнительные налоговые поступления, создание рабочих мест, развитие малого бизнеса и инфраструктуры в удаленных от театра боевых действий регионах.

Доходы от туристического сбора в Украине выросли на 35% за три квартала 2025 года - Минразвития18.12.25, 15:33

Александра Василенко

Общество Экономика