Яка функція пригожина в росії та про що свідчить його конфлікт з герасимовим - розповів політолог

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«Якби у пригожина з путіним був конфлікт, він би зник з інформаційного простору росії. Поки що ми бачимо, що його розкручують і в цілому, і по Соледару зокрема. Те, що там є внутрішня боротьба, з генштабом і з герасимовим, то це безперечно. Але нещодавнє відео вагнерівців, де вони називали герасимова не дуже гарними словами, свідчить про прихильність путіна до пригожина. Бо якби його воля, “вагнер” не дозволяв би собі такі кампанії в бік голови генштабу. А так вони порушують законодавство, там цілий ряд статей, починаючи від дискредитації армії. Це злочинці, які мають бути заарештовані і засуджені. Але вони фронтмени, і пригожину все сходить з рук. Звичайно, зараз, після призначення герасимова очільником “спецоперації”, пригожина стало менше в інформаційному полі. Бо зараз герасимову необхідно підтримка. Але я не побачив, щоб на їх телеканалах, у прокремліських спікерів, почалася риторика проти пригожина. Більше уваги герасимову – так. Менше уваги пригожину – можливо, бо він стрімко почав набирати обертів. Але ніхто не його не знищує в інформаційному просторі», – вважає Ялі.

Деталі

Як зазначив експерт, у політиці путіна у кожного “гравця” є своя функція. Функція пригожина полягає в тому, щоб давати сигнал Заходу, що на місце “поміркованого” путіна може прийти людина з більш радикальними поглядами на світ.

«Зазвичай політика путіна будується таким чином, що кожен гравець – це така собі “башта кремля”, де у кожного своя функція, у когось – більш радикальна, у когось – більш ліберальна. А путін – арбітр. Конкретно функція пригожина – демонструвати Заходу сигнал, що замість путіна можуть прийти і такі особи, як пригожин з кадировим, тому треба домовлятися з путіним», – зазначив Ялі.

Щодо конфлікту між “вагнером” та генштабом, то політолог зазначив, що він базується на війні за ресурси, зокрема, фінансові. Адже на війну зараз витрачають чималі кошти, бо росія намагається перемогти будь-якою ціною. Окрім того, пригожина цікавить влада та політичне майбутнє.

На запитання, чи можуть пригожин та кадиров “підсидіти” путіна, експерт вважає, що ні.

«Якраз через те, що вони контрольовані, вони і мають таку довіру путіна. Окрім того, вони не можуть об‘єднати суспільство, навіть “глубінний” народ. Саме тому їх і використовують, бо путін вважає їх безпечними», – розповів політолог.

Саме існування пвк “вагнер” також є вигідним для путіна, навіть при тому, що найманці ще більше дискредитують росію на світовій арені. Вони виконують одразу дві функції. Перша – це гарматне мʼясо, яке вкрай необхідне в тому способі ведення війни, яке росія обрала. А друга – це успішний проєкт утилізації злочинців, які зараз активно долучають до лав пвк, каже експерт.

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Політолог розповів, навіщо путіну пвк “вагнер” та як рішення визнати їх терористичною організацією вплине на росію.



