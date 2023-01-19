Какая функция пригожина в россии и о чем свидетельствует его конфликт с герасимовым - рассказал политолог

Цитата

«Если бы у пригожина с путиным был конфликт, он бы исчез из информационного пространства россии. Пока что мы видим, что его раскручивают и в целом, и по Соледару в частности. То, что там есть внутренняя борьба, с генштабом и с герасимовым, то это бесспорно. Но недавнее видео вагнеровцев, где они называли герасимова не очень хорошими словами, свидетельствует о благосклонности путина к пригожину. Потому что если бы его воля, “вагнер” не позволял бы себе такие кампании в сторону главы генштаба. А так они нарушают законодательство, там целый ряд статей, начиная от дискредитации армии. Это преступники, которые должны быть арестованы и осуждены. Но они фронтмены, и пригожину все сходит с рук. Конечно, сейчас, после назначения герасимова главой “спецоперации”, пригожина стало меньше в информационном поле. Потому что сейчас герасимову необходима поддержка. Но я не увидел, чтобы на их телеканалах, у прокремлевских спикеров, началась риторика против пригожина. Больше внимания герасимову – да. Меньше внимания пригожину – возможно, потому что он стремительно начал набирать обороты. Но никто не его не уничтожает в информационном пространстве», – считает Яли.

Детали

Как отметил эксперт, в политике путина у каждого “игрока” есть своя функция. Функция пригожина заключается в том, чтобы давать сигнал Западу, что на место “умеренного” путина может прийти человек с более радикальными взглядами на мир.

«Обычно политика путина строится таким образом, что каждый игрок – это такая себе “башня кремля”, где у каждого своя функция, у кого-то – более радикальная, у кого-то – более либеральная. А путин – арбитр. Конкретно функция пригожина – демонстрировать Западу сигнал, что вместо путина могут прийти и такие лица, как пригожин с кадыровым, поэтому надо договариваться с путиным», – отметил Яли.

Что касается конфликта между “вагнером” и генштабом, то политолог отметил, что он базируется на войне за ресурсы, в частности, финансовые. Ведь на войну сейчас тратят немалые средства, потому что россия пытается победить любой ценой. Кроме того, пригожина интересует власть и политическое будущее.

На вопрос, могут ли пригожин и кадыров “подсидеть” путина, эксперт считает, что нет.

«Как раз из-за того, что они контролируемые, они и имеют такое доверие путина. Кроме того, они не могут объединить общество, даже “глубинный” народ. Именно поэтому их и используют, потому что путин считает их безопасными», – рассказал политолог.

Само существование чвк “вагнер” также является выгодным для путина, даже при том, что наемники еще больше дискредитируют россию на мировой арене. Они выполняют сразу две функции. Первая – это пушечное мясо, которое крайне необходимо в том способе ведения войны, который россия выбрала. А вторая – это успешный проект утилизации преступников, которые сейчас активно приобщают в ряды чвк, говорит эксперт.

Напомним

Политолог рассказал, зачем путину чвк "вагнер" и как решение признать их террористической организацией повлияет на россию.