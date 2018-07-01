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Що зміниться для українців у липні: пенсії, суми у чеках, первинка

Що зміниться для українців у липні: пенсії, суми у чеках, первинка

Київ • УНН

 • 20645 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. З першого липня 2018 року українців чекають нові зміни. Зокрема розпочнуть заокруглювати загальні суми в чеках, збільшаться пенсії та прожитковий мінімум, стартує другий етап медреформи та багато іншого. Про це повідомляє УНН.

Прожитковий мінімум і пенсії

Після 1 липня підвищені пенсії отримають понад 813 тисяч українців. Майбутнє підвищення в липні складе 4,5% від прожиткового мінімуму, також на 4,5% збільшать соціальні стандарти в грудні.

З 1 липня в Україні зросте прожитковий мінімум. З 1 липня прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме 1777 грн.

Заокруглення суми у чеку

В Україні розпочнуть застосовувати правила заокруглення загальних сум у чеках з 1 липня 2018 року у зв’язку з припиненням карбування монет дрібних номіналів.

Також регулятор припинить карбувати монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок. Водночас всі ці монети залишатимуться в обігу.

Субсидії

Кабінет Міністрів планує запустити процес монетизації пільг на житлово-комунальні послуги з 1 липня 2018 року.

Кредитний реєстр

В Україні з 1 липня запрацює реєстр боржників банків. До списку потраплять клієнти, які не повернули як мінімум 372,3 тис. грн. Вони більше не зможуть взяти кредит ні в одному з банків.

Медреформа

З 1 липня повноцінно стартує другий етап медичної реформи в Україні. Фахівці почнуть отримувати гроші за надані послуги.

Також з 1 липня набуде чинності новий перелік послуг первинної медичної допомоги та список безкоштовних аналізів, серед яких аналіз на загальний холестерин, глюкозу крові, загальний аналіз сечі, тести на ВІЛ, вірусні гепатити та вагітність.

Відсьогодні липня на нові принципи фінансування перейдуть приблизно 15-20% медустанов первинної допомоги.

Нові вимоги до вивозу тварин

З 1 липня власники котиків і собачок, які виявлять бажання вивезти своїх вихованців за кордон, повинні будуть оформити ветеринарно-санітарний паспорт стандартизованого зразка.

Раніше такий документ могли видавати будь-які, навіть приватні ветеринарні клініки. Тепер же дійсними будуть визнані лише документи, які видала Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, а також державні установи ветеринарної медицини.

Молоко, тарифи та валюта

Також, з 1 липня в Україні запроваджують нове маркування тютюнових виробів, підвищують тарифи "Укрпошти" на підписку періодичних друкованих видань на 24,7%, починають поступово відключати аналогове ТБ.

Від 1 липня відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, українські переробники молока мають відмовитися від закупівель молочної сировини від населення.

НБУ також спрощує відсьогодні  операції з обміну валюти.

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