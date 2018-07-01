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Что изменится для украинцев в июле: пенсии, суммы в чеках, первичка

Что изменится для украинцев в июле: пенсии, суммы в чеках, первичка

Киев  •  УНН

 • 20638 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. С первого июля 2018 украинцев ждут новые изменения. В частности начнут округлять общие суммы в чеках, увеличатся пенсии и прожиточный минимум, стартует второй этап медреформы и многое другое. Об этом сообщает УНН.

Прожиточный минимум и пенсии

После 1 июля повышены пенсии получат более 813 000 украинцев. Будущее повышение в июле составит 4,5% от прожиточного минимума, также на 4,5% увеличатся социальные стандарты в декабре.

С 1 июля в Украине вырастет прожиточный минимум. С 1 июля прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц составит 1777 грн.

Закругления суммы в чеке

В Украине начнут применять правила округления общих сумм в чеках с 1 июля 2018 в связи с прекращением чеканки монет мелких номиналов.

Также регулятор прекратит чеканить монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. В то же время все эти монеты будут оставаться в обращении.

Субсидии

Кабинет Министров планирует запустить процесс монетизации льгот на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2018 года.

Кредитный реестр

В Украине с 1 июля заработает реестр должников банков. В список попадут клиенты, которые не вернули как минимум 372,3 тыс. грн. Они больше не смогут взять кредит ни в одном из банков.

Медреформа

С 1 июля полноценно стартует второй этап медицинской реформы в Украине. Специалисты начнут получать деньги за предоставленные услуги.

Также с 1 июля вступит в силу новый перечень услуг первичной медицинской помощи и список бесплатных анализов, среди которых анализ на общий холестерин, глюкозу крови, общий анализ мочи, тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты и беременность.

С сегодняшнего дня июля на новые принципы финансирования перейдут примерно 15-20% медучреждений первичной помощи.

Новые требования к вывозу животных

С 1 июля владельцы кошек и собачек, которые захотят вывезти своих воспитанников за границу, должны будут оформить ветеринарно-санитарный паспорт стандартизированного образца.

Ранее такой документ могли выдавать любые, даже частные ветеринарные клиники. Теперь же действительными будут признаны только документы, которые выдала Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, а также государственные учреждения ветеринарной медицины.

Молоко, тарифы и валюта

Также, с 1 июля в Украине вводят новую маркировку табачных изделий, повышают тарифы "Укрпочты" на подписку периодических печатных изданий на 24,7%, начинают постепенно отключать аналоговое ТВ.

С 1 июля в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, украинские переработчики молока должны отказаться от закупок молочного сырья у населения.

НБУ также упрощает сегодняшнего дня операции по обмену валюты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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