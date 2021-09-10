Як забороняли сексизм та створювали ТСК: яскравий фоторепортаж УНН про п'ятницю у Раді

Деталі

Після того, як голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відкрив пленарне засідання, опозиційні фракції вийшли з вимогою до Уряду невідкладно поінформувати народних депутатів про підготовку країни до опалювального сезону.

Головуючий оголосив перерву, запросивши на нараду представників депутатських фракцій і груп та Уряду, а потім повідомив про досягнуті під час наради зміни у проведенні “години запитань до Уряду”: 10 хвилин — доповідь Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, 21 хвилини- запитання до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і 30 хвилин — запитання до членів Уряду.

Головуючий також повідомив про зміни у порядку денному, згідно з якими сьогодні народі депутати працюватимуть без перерви до 12 години 30 хвилин, о 12.30 — оголошення депутатських запитів, 13.00 — закінчення пленарного засідання.

Відзначимо, що сьогодні депутати встигли заборонити використовувати сексизм та гендерні стереотипи в рекламі, а також створити ТСК з розслідування зловживань посадовців Держкосмосу.

Крім того, у Раді ухвалили проект Постанови про Заяву Верховної Ради України щодо незаконного затримання першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова та інших представників корінного кримськотатарського народу Криму на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим державою-агресором Російською Федерацією.