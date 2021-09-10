Рада заборонила використовувати сексизм та гендерні стереотипи в рекламі

Деталі

За закон “Про внесення змін до закону України "Про рекламу“ щодо протидії дискримінації за ознакою статі” (№ 3427) проголосували 307 народних депутатів.

Документ забороняє використання тверджень та/або зображень про інтелектуальну, фізичну, соціальну чи іншу перевагу однієї статі над іншою, та/або про стереотипи ролі чоловіка та жінки, що обмежує свободу життєвого вибору людини. Також в рекламі забороняється принижувати гідність людини за ознакою статі; демонструвати насильство за ознакою статі; містити зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об’єкту з метою привернення уваги споживача, та/або натяки (слова, звуки, зображення) на сексуальні стосунки, що не мають прямого стосунку до рекламованого продукту чи способу його споживання.

У законопроекті дається визначення, що дискримінаційна реклама — це реклама, яка вміщує чи використовує твердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками щодо особи та/або групи осіб, а також такі, що дискредитують товари інших осіб.

Дискримінаційна реклама за ознакою статі — реклама, яка: містить твердження та/або зображення про інтелектуальну, фізичну, соціальну чи іншу перевагу однієї статі над іншою, та/або про стереотипність ролі чоловіка та жінки, що обмежує свободу життєвого вибору людини; принижує гідність людини за ознакою статі; демонструє насильство за ознакою статі; містить зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об’єкту з метою привернення уваги споживача, та/або натяки (слова, звуки, зображення) на сексуальні стосунки, що не мають прямого відношення до рекламованого продукту чи способу його споживання.

Після того, як документ набуде чинності, в Україні буде запроваджена відповідальність рекламодавців, що замовлятимуть невідповідну рекламу. Окрім того, рекламодавці повинні будуть інформувати про вартість реклами, а неподання такої інформації або ж подання неправдивої інформації також каратиметься.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рівні права: в Україні зменшився розрив в оплаті праці жінок і чоловіків