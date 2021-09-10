Рада запретила использовать сексизм и гендерные стереотипы в рекламе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, запрещающий использовать в рекламе утверждения и изображения о превосходстве одного пола над другим и стереотипы о роли мужчины и женщины, сообщает УНН.
Детали
За закон "О внесении изменений в закон Украины "О рекламе" относительно противодействия дискриминации по признаку пола" (№ 3427) проголосовали 307 народных депутатов.
Документ запрещает использование утверждений и/или изображений об интеллектуальном, физическом, социальном или другом преимуществе одного пола над другим, и/или о стереотипах роли мужчины и женщины, ограничивающий свободу жизненного выбора человека. Также в рекламе запрещается унижать достоинство человека по признаку пола; демонстрировать насилие по признаку пола; содержать изображение тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя и/или намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не имеющие прямого отношения к рекламируемому продукту или способу его потребления.
В законопроекте дается определение, что дискриминационная реклама - это реклама, которая содержит использует утверждение и/или изображения, которые являются дискриминационными по признакам расы, цвета кожи, политическим, религиозным и другим убеждениям, пола, возраста, инвалидности, этнического и социального происхождения, гражданства, семейного и имущественного положения, места жительства, языковым или другим признакам в отношении лица и/или группы лиц, а также дискредитирующие товары других лиц.
Дискриминационная реклама по признаку пола - реклама, которая: содержит утверждение и/или изображение об интеллектуальном, физическом, социальном или другом преимуществе одного пола над другим, и/или о стереотипности роли мужчины и женщины, ограничивающие свободу жизненного выбора человека; унижающие достоинство человека по признаку пола; демонстрирующее насилие по признаку пола; содержащее изображение тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя и/или намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не имеющие прямого отношения к рекламируемому продукту или способу его потребления.
После того, как документ вступит в силу, в Украине будет введена ответственность рекламодателей, заказывающих несоответствующую рекламу. Кроме того, рекламодатели должны будут информировать о стоимости рекламы, а непредставление такой информации или предоставление неправдивой информации также будет караться.
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