Рівні права: в Україні зменшився розрив в оплаті праці жінок і чоловіків

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"Україні вдалося зменшити розрив в оплаті праці жінок і чоловіків. Так, якщо у 2017 році він становив 21,2%, то у 2020 році – 20,4%", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що зросло представництво жінок у Парламенті, місцевих радах обласного, міських та районних рівнів, чому сприяло введення гендерних квот.

Деталі

Зазначається, що серед основних здобутків у виконанні Конвенції - створення системи для скорочення гендерної нерівності в усіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом інтеграції гендерних підходів. Зокрема, постановою Кабінету Міністрів затверджено Типові положення про відповідальний підрозділ та радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Окрім того, у 2021 році був прийнятий другий національний план з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" до 2025 року.

Нагадаємо

За результатами першого півріччя 2020 року рівень бідності за абсолютним критерієм серед працюючого населення становить 42,4% - така частка працюючого населення не могла забезпечити гідне життя собі та своїй родині.



Крім того, повідомлялося, що за "карантинний" 2020 рік українці скоротили свої заощадження на 17 млрд грн.



