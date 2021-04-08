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Равные права: в Украине уменьшился разрыв в оплате труда женщин и мужчин

Равные права: в Украине уменьшился разрыв в оплате труда женщин и мужчин

Киев  •  УНН

 • 57853 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. По результатам выполнения Украиной международных обязательств по Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин удалось уменьшить разрыв в оплате труда женщин и мужчин, а также сократить гендерное неравенство. Об этом шла речь во время слушаний в Комитете по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства социальной политики.

Цитата:

"Украине удалось уменьшить разрыв в оплате труда женщин и мужчин. Так, если в 2017 году он составлял 21,2%, то в 2020 году - 20,4%", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что возросло представительство женщин в парламенте, местных советах областного, городских и районных уровней, чему способствовало введение гендерных квот.

Детали

Отмечается, что среди основных достижений в выполнении Конвенции - создание системы для сокращения гендерного неравенства во всех сферах жизнедеятельности общества путем интеграции гендерных подходов. В частности, постановлением Кабинета Министров утверждены Типовые положения об ответственном подразделении и советниках по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Кроме того, в 2021 году был принят второй национальный план по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1325 "Женщины, мир, безопасность" до 2025 года.

Напомним

По результатам первого полугодия 2020 года уровень бедности по абсолютному критерию среди работающего населения составляет 42,4% - такая доля работающего населения не могла обеспечить достойную жизнь себе и своей семье.

Кроме того, сообщалось, что за "карантинный" 2020 год украинцы сократили свои сбережения на 17 млрд грн.

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