Українці рік тратили більше, ніж заробляли: не стало 17 млрд грн заощаджень
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Українці за пандемійний 2020 рік скоротили свої заощадження на 17 млрд грн. Про це свідчать попередні дані Держстатистики, передає УНН.
Деталі
Доходи населення у 2020 році, за попередніми даними Держстату, сягнули 3 972,4 млрд грн.
Основну частку в структурі доходів у 2020 році становила зарплата - 45,9% (1,823 трлн грн), прибуток та змішаний дохід - ще 17,9%. Водночас значна частка і соцдопомог та інших одержаних поточних трансфертів - 33,6% (лише соцдопомога - 652,1 млрд грн, або 16,4% у структурі доходів).
При цьому витрати сягнули 3 989,4 млрд грн, заощадження зменшилися на 17 млрд грн. Так, витрати перевищили доходи саме на таку суму.
Наявний дохід у розрахунку на одну особу минулого року становив 73 355 грн.
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Доповнення
У першому кварталі цього року доходи населення становили 874,4 млрд грн, а у другому кварталі — 867,5 млрд грн, у третьому кварталі - понад один трильйон гривень, у четвертому кварталі - 1,165 трлн грн.