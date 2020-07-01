Заощадження українців у першому кварталі зменшилися на 61,1 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У першому кварталі цього року доходи населення становили 874,4 млрд грн, витрати – 935,5 млрд грн, заощадження українців скоротилося на 61,1 млрд грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Держстату.
“Доходи населення в І кварталі 2020 року становили 874,4 млрд грн, витрати — 935,5 млрд грн, зменшення заощаджень — 61,1 млрд грн”, — повідомляє Держстат.
Повідомляється, що наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 16 055 грн (у І кварталі 2019 року —14 598 грн).
Також у січні-березні цього року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року номінальні доходи населення зросли на 7,3%.
Окрім того, реальні доходи населення, визначені з урахуванням цінового фактора, в першому кварталі 2020 року збільшилися на 6,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Зазначається, що дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, роботодавці на карантині наростили борги із зарплати перед українцями.