Роботодавці на карантині наростили борги із зарплати перед українцями

"Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 червня 2020 року становила 1 958,3 млн грн (107,5% порівняно з 1 травня 2020 року)", - повідомили у Держстаті.

Також вказано, що на 1 червня загальна сума заборгованості з виплати зарплати становила 3 142,8 млн грн, або на 4,9% більше, порівняно з 1 травня 2020 року.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, за даними Держстату, середня заробітна плата у травні становила 10 542 грн.