Роботодавці на карантині наростили борги із зарплати перед українцями
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Заборгованість працівникам економічно активних підприємств в Україні за місяць зросла на 7,5%, до 1,95 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
"Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 червня 2020 року становила 1 958,3 млн грн (107,5% порівняно з 1 травня 2020 року)", - повідомили у Держстаті.
Також вказано, що на 1 червня загальна сума заборгованості з виплати зарплати становила 3 142,8 млн грн, або на 4,9% більше, порівняно з 1 травня 2020 року.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, за даними Держстату, середня заробітна плата у травні становила 10 542 грн.