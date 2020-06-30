Роботодавці на карантині наростили борги із зарплати перед українцями

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Заборгованість працівникам економічно активних підприємств в Україні за місяць зросла на 7,5%, до 1,95 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

"Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 червня 2020 року становила 1 958,3 млн грн (107,5% порівняно з 1 травня 2020 року)", - повідомили у Держстаті.

Також вказано, що на 1 червня загальна сума заборгованості з виплати зарплати становила 3 142,8 млн грн, або на 4,9% більше, порівняно з 1 травня 2020 року.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, за даними Держстату, середня заробітна плата у травні становила 10 542 грн.

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