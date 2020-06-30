Работодатели на карантине нарастили долги по зарплате перед украинцами

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КИЕВ. 30 июня. УНН. Задолженность работникам экономически активных предприятий в Украине за месяц выросла на 7,5%, до 1,95 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

"Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 июня 2020 года составила 1 958,3 млн грн (107,5% по сравнению с 1 мая 2020 года)", - сообщили в Госстате.

Также указано, что на 1 июня общая сумма задолженности по выплате зарплаты составляла 3 142,8 млн грн, или на 4,9% больше по сравнению с 1 мая 2020 года.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, по данным Госстата, средняя заработная плата в мае составила 10 542 грн.

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