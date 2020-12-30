Доходи українців у третьому кварталі становили понад один трильйон гривень - Держстат
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Доходи населення у третьому кварталі цього року становили 1030,4 млрд грн. Про це повідомили у пресцентрі Держстату, передає УНН.
“Доходи населення у третьому кварталі 2020 році становили 1030,4 млрд грн, витрати — 1011,9 млрд грн, приріст заощаджень — 18,5 млрд грн”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 19390 грн (у третьому кварталі 2019 року — 18190 грн).
Повідомляється, що найбільшу кількість доходів становила заробітна плата — понад 463 млрд грн, на другому місці — прибуток і змішаний дохід — 230 млрд. Ще 160 млрд становлять соціальні допомоги.
Порівняно з третім кварталом минулого року, витрати українців зросли на 5,3%, а наявний дохід — на 5,7%.
Нагадаємо, у першому кварталі цього року доходи населення становили 874,4 млрд грн, а у другому кварталі — 867,5 млрд грн.