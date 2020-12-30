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Доходы украинцев в третьем квартале составили более одного триллиона гривен - Госстат

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Доходы населения в третьем квартале этого года составили 1030,4 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-центре Госстата, передает УНН.

Доходы украинцев в третьем квартале составили более одного триллиона гривен - Госстат

“Доходы населения в третьем квартале 2020 года составили 1030,4 млрд грн, расходы — 1011,9 млрд грн, прирост сбережений — 18,5 млрд грн”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 19 390 грн (в третьем квартале 2019 года — 18190 грн).

Сообщается, что наибольшее количество доходов составила заработная плата — более 463 млрд грн, на втором месте — прибыль и смешанный доход — 230 млрд. Еще 160 млрд составляют социальные пособия.

По сравнению с третьим кварталом прошлого года расходы украинцев выросли на 5,3%, а располагаемый доход — на 5,7%.

Напомним, в первом квартале этого года доходы населения составили 874,4 млрд грн, а во втором квартале — 867,5 млрд грн.

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