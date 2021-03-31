Украинцы год тратили больше, чем зарабатывали: не стало 17 млрд грн сбережений
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Украинцы за пандемический 2020 год сократили свои сбережения на 17 млрд грн. Об этом свидетельствуют предварительные данные Госстатистики, передает УНН.
Детали
Доходы населения в 2020 году, по предварительным данным Госстата, достигли 3 972,4 млрд грн.
Основную долю в структуре доходов в 2020 году составила зарплата - 45,9% (1,823 млрд грн), прибыль и смешанный доход - еще 17,9%. В то же время значительная часть и соцпособий и других полученных текущих трансфертов - 33,6% (только соцпомощь - 652,1 млрд грн, или 16,4% в структуре доходов).
При этом расходы составили 3 989,4 млрд грн, сбережения уменьшились на 17 млрд грн. Так, расходы превысили доходы именно на такую сумму.
Располагаемый доход в расчете на одного человека в прошлом году составил 73 355 грн.
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Дополнение
В первом квартале этого года доходы населения составили 874,4 млрд грн, а в втором квартале - 867,5 млрд грн, в третьем квартале - более одного триллиона гривен, в четвертом квартале - 1,165 млрд грн.