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Как запрещали сексизм и создавали ВСК: яркий фоторепортаж УНН о пятнице в Раде

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Пятница в Верховной Раде прошла без драк. Депутаты запрещали сексизм, создавали ВСК, а также задавали вопросы правительству. Как это все происходило - смотрите в ярком фоторепортаже УНН.

Детали

После того, как председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков открыл пленарное заседание, оппозиционные фракции вышли с требованием к правительству безотлагательно проинформировать народных депутатов о подготовке страны к отопительному сезону.

Председательствующий объявил перерыв, пригласив на совещание представителей депутатских фракций и групп и Правительства, а затем сообщил о достигнутых во время совещания изменения в проведении "часа вопросов к правительству": 10 минут - доклад министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, 21 минута - вопрос к Премьер-министру Денису Шмыгалю и 30 минут - вопрос к членам Правительства.

Председательствующий также сообщил об изменениях в повестке дня, согласно которым сегодня народе депутаты будут работать без перерыва до 12 часов 30 минут, в 12.30 - объявление депутатских запросов, 13.00 - окончание пленарного заседания.

Отметим, что сегодня депутаты успели запретить использовать сексизм и гендерные стереотипы в рекламе, а также создать ВСК по расследованию злоупотреблений должностных лиц Госкосмоса.

Кроме того, в Раде приняли проект постановления о Заявлении Верховной Рады Украины относительно незаконного задержания первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и других представителей коренного крымскотатарского народа Крыма на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым государством-агрессором Российской Федерацией.

Украинские Национальные Новости

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