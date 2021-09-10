Рада створила ТСК з розслідування зловживань посадовців Держкосмосу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Верховна Рада створила ТСК щодо розслідування зловживань посадовців Держкосмосу під час реалізації проектів "Либідь" та "Циклон-4", повідомляє УНН.
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Верховна Рада ухвалила постанову № 5477 “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб Державного космічного агентства України (Національного космічного агентства України) та підприємств космічної галузі, зокрема, під час реалізації проектів “Либідь” та “Циклон-4”. Постанову підтримали 281 нардеп.
Завданнями ТСК є розслідування можливих протиправних дій під час реалізації проєктів “Либідь” та “Циклон-4”, а також можливих протиправних дій, вчинених посадовими особами Держкосмосу, зокрема, щодо реалізації загальнодержавних цільових науково-технічних космічних програм України, управління державними підприємствами, господарськими товариствами, що належать (належали) до сфери управління відомства. Серед іншого ТСК також займатиметься розслідуванням зловживань під час приватизації підприємств космічної галузі та доведенням їх до банкрутства.
До складу ТСК увійшло 10 нардепів від різних фракцій. Очолив комісію Сергій Тарута від “Батьківщини”.
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