Рада создала ВСК по расследованию злоупотреблений должностных лиц Госкосмоса
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Верховная Рада создала ВСК по расследованию злоупотреблений должностных лиц Госкосмоса при реализации проектов "Лыбидь" и "Циклон-4", сообщает УНН.
Детали
Верховная Рада приняла постановление № 5477 "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц Государственного космического агентства Украины (Национального космического агентства Украины) и предприятий космической отрасли, в частности, при реализации проектов "Лыбидь" и "Циклон 4". Постановление поддержали 281 депутат.
Задачами ВСК является расследование возможных противоправных действий при реализации проектов "Лыбидь" и "Циклон-4", а также возможных противоправных действий, совершенных должностными лицами Госкосмоса, в частности, относительно реализации общегосударственных целевых научно-технических космических программ Украины, управления государственными предприятиями, хозяйственными обществами, принадлежащих (принадлежавших) к сфере управления ведомства. Среди прочего ВСК также будет заниматься расследованием злоупотреблений при приватизации предприятий космической отрасли и доведением их до банкротства.
В состав ВСК вошли 10 нардепов от разных фракций. Возглавил комиссию Сергей Тарута от "Батькивщины".
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