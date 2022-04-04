Як виглядає аеропорт Гостомеля після боїв. Генштаб показав фото
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив фотографії аеропорту у Гостомелі після боїв. На кадрах показіні руйнування, які завдали цій території окупанти, пише УНН.
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На оприлюднених фотографіях можна побачити зруйнований літак Ан-225 «Мрія», який є найбільшим та вантажопідйомним літаком за всю історію світової авіації.
Також видно покинуту військову техніку, зруйновані житлові будинки. Ці всі руйнування завдали рашисти під час боїв у місті.
Додамо
2 квітня українські військові звільнили Ірпінь, Бучу, Гостомель та всю Київську область.