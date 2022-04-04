Як виглядає аеропорт Гостомеля після боїв. Генштаб показав фото

Деталі

На оприлюднених фотографіях можна побачити зруйнований літак Ан-225 «Мрія», який є найбільшим та вантажопідйомним літаком за всю історію світової авіації.

Також видно покинуту військову техніку, зруйновані житлові будинки. Ці всі руйнування завдали рашисти під час боїв у місті.

Додамо

2 квітня українські військові звільнили Ірпінь, Бучу, Гостомель та всю Київську область.