Как выглядит аэропорт Гостомеля после боев. Генштаб показал фото

Детали

На обнародованных фотографиях можно увидеть разрушенный самолет Ан-225 "Мрия", который является самым большим и грузоподъемным самолетом за всю историю мировой авиации.

Также видна заброшенная военная техника, разрушенные жилые дома. Эти все разрушения нанесли рашисты во время боев в городе.

Добавим

2 апреля украинские военные освободили Ирпень, Бучу, Гостомель и всю Киевскую область.