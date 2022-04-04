Как выглядит аэропорт Гостомеля после боев. Генштаб показал фото
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал фотографии аэропорта в Гостомеле после боев. На кадрах видны разрушения, которые нанесли этой территории оккупанты, пишет УНН.
Детали
На обнародованных фотографиях можно увидеть разрушенный самолет Ан-225 "Мрия", который является самым большим и грузоподъемным самолетом за всю историю мировой авиации.
Также видна заброшенная военная техника, разрушенные жилые дома. Эти все разрушения нанесли рашисты во время боев в городе.
Добавим
2 апреля украинские военные освободили Ирпень, Бучу, Гостомель и всю Киевскую область.