Як школярам продовжити навчання за українською програмою за кордоном: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Через два тижні стартує навчальний рік 2022-2023, для багатьох дітей в Україні він розпочнеться в онлайн-форматі за кордоном. Однак стало відомо, що можна продовжити навчання за українською програмою, передає УНН.
Деталі
Школяр може вступити до Міжнародної української школи – це державна установа загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів для громадян України, які у зв’язку з повномасштабним вторгненням рф проживають за кордоном. Навчання відбувається у формі екстернату. Здобувати освіту можна також у онлайн-школах, які мають право видавати документ державного зразка про освіту. Вартість навчання в залежності від обраного пакету коливається від 500 до 3500 гривень на місяць.
Українці, які зараз перебувають за межами України, можуть продовжити навчання згідно з українською програмою. Портал Всеукраїнська школа онлайн допоможе школярам досконало опанувати програму. Навчання проходить для 5-11 класів.
Доповнення
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