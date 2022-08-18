Как школьникам продолжить обучение по украинской программе за границей: детали

Детали

Школьник может поступить в Международную украинскую школу – это государственное учреждение общего среднего образования I-III степеней для граждан Украины, которые в связи с полномасштабным вторжением россии проживают за границей. Обучение проходит в форме экстерната. Получать образование можно также в онлайн-школах, обладающих правом выдавать документ государственного образца об образовании. Стоимость обучения в зависимости от выбранного пакета составляет от 500 до 3500 гривен в месяц.

Украинцы, которые сейчас находятся за пределами Украины, могут продолжить обучение по украинской программе. Портал Всеукраинская школа онлайн поможет школьникам в совершенстве овладеть программой. Учеба проходит для 5-11 классов.

Дополнение

Министр образования и науки Сергей Шкарлет презентовал четыре модели обучения в заведениях общего среднего образования в условиях полномасштабной войны, начатой ​​россией в Украине.

С нового учебного года украинские школьники вернутся в формат офлайн-обучения. Наиболее распространенным вопросом среди родителей стало, как заведения будут обеспечивать безопасность учащихся.

В связи с полномасштабной войной министерство науки и образования Украины обновило содержание учебных программ общего среднего образования по «Истории Украины», «Всемирной истории», «Основ здоровья», «Основ правоведения», «Географии».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине образовательный процесс должен начаться с 1 сентября в очном режиме в областях неподконтрольных рф. В частности, он назвал конкретные условия для школ, как будет проходить обучение.