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Як Сергій Макогон допоміг олігархам вкрасти у держави 10 мільярдів гривень?

Київ • УНН

 • 29207 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. За перший квартал 2021 року обласні і міські постачальники газу несанкціоновано відібрали з системи магістральних газопроводів майже 1,1 мільярда кубометрів газу на 10 мільярдів гривень. Про це заявив Оператор Газотранспортної Системи України (ОГТСУ) в офіційному прес-релізі на своєму сайті, передає УНН.

Обсяг заявленого відбору просто колосальний. Згідно із заявою ОГТСУ, облгази відібрали в лютому 380 мільйонів кубометрів газу, у березні відібрали вже 675 мільйонів кубометрів газу. Це при тому, що в січні обсяг відбору становить всього 38 мільйонів кубометрів газу.

"Нині сума нарахувань до сплати і боргів за відібраний газ облгазів досягають понад 10 млрд грн", - заявляє генеральний директор ОГТCУ Сергій Макогон.

При цьому структури Дмитра Фірташа заявили, що вже більше року не користуються послугами ОГТСУ і всі необхідні обсяги газу купують на Українській енергетичній біржі.

"Після 20 січня 2020 року Оператори ГРМ, що працюють під брендом РГК, не користувалися послугами балансування Оператора ГТС. Твердження про несанкціонований відбір газу з боку Оператора ГТС, поширене деякими ЗМІ, є маніпуляцією і не відповідає дійсності".

Так куди ж ідуть такі величезні обсяги газу, і хто буде за це відповідати? Керівництво ОГТСУ розводить руками і навіть не звернулося в правоохоронні органи не зважаючи на величезний обсяг розкрадань. З точки зору ОГТСУ це лише господарські питання.

Як же Сергій Макогон збирається повертати газ, розкрадання якого він допустив?

Долю вже вкрадених 10 мільярдів гривень Сергій Макогон, очевидно, планує вирішувати позовами до господарських судів, які можуть тягнутися роками з неочевидним результатом.

Так як всім зрозуміло, що це не вирішення проблеми, а надання додаткового часу корупціонерам для розкрадань, Сергій Макогон запропонував ... прийняти додатковий закон. Невже поточними українськими законами дозволено красти газ і потрібно приймати якісь окремі закони для розкрадань газу у величезних розмірах? І як прийняття закону через рік вбереже від розкрадань, які відбуваються прямо зараз? І якщо Макогон вважає, що зараз немає закону, який би надавав можливість зупинити розкрадання, чи означає це, що з точки зору Макогона зараз все відбувається згідно із законом?

Крадіжка 10 мільярдів гривень за два місяці - це НП державного масштабу. Це історичний рекорд розкрадань газу за весь час української незалежності. Проте, керівництво ОГТСУ і особисто Сергій Макогон не вживають ніяких дій, щоб цей злочин зупинити. Немає ніяких сумнівів, що несанкціонований відбір газу триває прямо зараз і Сергій Макогон закриває на це очі, відбуваючись прес-релізами та публічними заявами.

Якщо Макогон сам не звертається до правоохоронних органів з проханням зупинити розкрадання, здається, правоохоронним органам треба звернути увагу на самого Сергія Макогона і запитати, чому розкрадачі державного газу так комфортно себе почувають за цього керівництва ОГТСУ.

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