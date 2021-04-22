Как Сергей Макогон помог олигархам украсть у государства 10 миллиардов гривен?

Объем заявленного отбора просто колоссальный. Согласно заявлению ОГТСУ облгазы отобрали в феврале 380 миллионов кубометров газа, в март отобрали уже 675 миллионов кубометров газа. Это притом, что в январе объем отбора составляет всего 38 миллионов кубометров газа.

“Ныне сумма начислений к уплате и долгов за отобранный газ облгазов достигают более 10 млрд грн”, заявляет генеральный директор ОГТCУ Сергей Макогон.

При этом структуры Дмитрия Фирташа заявили, что уже больше года не пользуются услугами ОГТСУ и все необходимые объемы газа покупают на Украинской энергетической бирже.

“После 20 января 2020 года Операторы ГРМ, работающие под брендом РГК, не пользовались услугами балансировки Оператора ГТС. Утверждение о несанкционированном отборе газа со стороны Оператора ГТС, распространенное некоторыми СМИ, является манипуляцией и не соответствует действительности”.

Так куда же уходят такие огромные объемы газа, и кто будет за это отвечать? Руководство ОГТСУ разводит руками и даже не обратилось в правоохранительные органы несмотря на огромный объем хищений. С точки зрения ОГТСУ это лишь хозяйственные вопросы

Как же Сергей Макогон собирается возвращать газ, хищение которого он допустил?

Судьбу уже украденных 10 миллиардов гривен Сергей Макогон, очевидно, планирует решать исками в хозяйственные суды, которые могут тянуться годами с неочевидным результатом.

Так как всем понятно, что это не решение проблемы, а предоставление дополнительного времени корупционерам для хищений, Сергей Макогон предложил... принять дополнительный закон. Неужели текущими украинскими законами разрешено воровать газ и нужно принимать какие-то отдельные законы для хищений газа в огромных размерах? И как принятие закона через год поможет от хищений, которые происходят прямо сейчас? И если Макогон считает, что сейчас нет закона, который бы сейчас предоставлял возможность остановить хищения, означает ли это, что с точки зрения Макогона сейчас всё происходит по закону?

Кража 10 миллиардов гривен за два месяца это ЧП государственного масштаба. Это исторический рекорд хищений газа за все время украинской независимости. Тем не менее, руководство ОГТСУ и лично Сергей Макогон не предпринимают никаких действий, чтобы это преступление остановить. Нет никаких сомнений, что несанкционированный отбор газа продолжается прямо сейчас и Сергей Макогон закрывает на это глаза, отделываясь пресс-релизами и публичными заявлениями.

Если Макогон сам не обращается в правоохранительные органы с просьбой остановить хищения, кажется, правоохранительным органам надо обратить внимание на самого Сергея Макогона и спросить, почему расхитители государственного газа так комфортно себя чувствуют при этом руководстве ОГТСУ.