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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Як локальний благодійний фонд вивести на національний рівень: в “МХП-Громаді” поділилися досвідом

Як локальний благодійний фонд вивести на національний рівень: в “МХП-Громаді” поділилися досвідом

Київ • УНН

 • 587224 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. З початку війни благодійні організації масштабували свою роботу. Ба більше - з’явилася велика кількість нових волонтерів, які всіма силами допомагають тим, хто цього потребує. Директорка фонду "МХП-Громаді" Тетяна Волочай в інтерв’ю Mind.ua розповіла про власний досвід роботи та поділилася порадами як невеличку локальну благодійну організацію зробити загальнонаціональною, передає УНН.

Деталі

За її словами, спершу кожна організація має визначитися з конкретним напрямом своєї діяльності, бо фокус на певному напрямі допомагає стати експертом, а отже - діяти більш ефективно. Адже одне з перших питань, яким цікавляться донори, заявляє Волочай - це звіти про ефективність допомоги.

Вести свою діяльність треба максимально прозоро. Саме тому директорка “МХП-Громаді” рекомендує мати наявний сайт з інформацією про діяльність та структуру компанії, фінансову звітність, структуру фонду, зрозумілі адміністративні й організаційні витрати та доступ до аудиторських звітів.

Окрім того, Волочай рекомендує знайти організаціям партнерів для роботи, бо співпраця з іншими дає низку переваг при реалізації спільних проєктів: акумуляцію бюджетів, обмін досвідом та удосконалення власного менеджменту.

Також благодійним фондам треба постійно вдосконалюватися.

Цитата

“Наприклад, американська благодійна організація Good360 окрім того, що забезпечує життєво необхідні продукти постраждалим категоріям населення по всьому світу, додатково піклується про довкілля. Впроваджуючи свої проєкти, цей фонд переймається тим, як їхня та діяльність партнерів впливає на довкілля. Організація детально пише про це на своєму офіційному сайті. До речі, цей фонд Forbes вніс у сотню топових благодійних організацій США у 2021 році.

Коли я тільки починала працювати у сфері благодійності, то шукала, у кого можна було б повчитися, як правильно реалізовувати благодійні проєкти. Тоді була вражена роботою Фонду Зміцнення Громад у Хмельницькій області.

Також ми почали самі подаватися на грантові конкурси. Одразу порада: не намагайтеся освоїти без досвіду мільйонні проєкти. Робіть поступово й не відступайте. Результат точно буде. Приміром, наш перший проєкт ми робили з бюджетом у 17 000 грн. Зараз же отримуємо гранти в 10 і 20 разів більші”, - розповіла вона.

Волочай наголосила, що благодійні організації повинні не ігнорувати різноманітні рейтинги та конкурси.

“До України зараз прикута увага всього світу. Багато донорів та бізнесів планують надавати гранти під проєкти з відновлення. Однак, віддаючи гроші, іноземні організації хочуть розуміти, куди вони підуть та наскільки ефективно будуть використані. Уже зараз починається активний процес відбудови й розвитку економіки. Багато донорів вже заявили про своє бажання допомагати. І для того, щоб вони обрали саме конкретний фонд, треба починати готуватися вже зараз – створювати позитивну репутацію та завойовувати авторитет у галузі благодійності. Стратегічно це допоможе не лише конкретному фонду, а й окремій галузі та цілій країні ефективно відновитися”, - заявила Волочай.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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